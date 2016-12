Santamarina comenzará el martes la pretemporada

El aurinegro transita los últimos días de vacaciones debido a que el próximo martes 3 de enero volverán a juntarse para iniciar la pretemporada, con vistas a la segunda mitad del campeonato de la B Nacional.

El elenco de Héctor Arzubialde ya no contará con las presencias de Leonardo Fredes y Matías Gogna, ya que a ambos futbolistas se les rescindió el contrato. Mientras que es muy probable que tanto Martín Michel como Ezequiel Barrionuevo ya se encuentren en óptimas condiciones para afrontar lo que se viene. Cabe recordar que el entrenador no pudo contar demasiado con estos dos futbolistas, como consecuencia que se encontraban lesionados.

Mientras tanto los dirigentes de los clubes de la divisional se encuentran en estado de alerta como consecuencia de la situación que se vive en la AFA. Los graves inconvenientes en los temas de los cobros, sumado a los gastos de traslado y seguridad, han llevado a las dirigencias a estudiar la posibilidad de que el campeonato no arranque a fines de enero como estaba estipulado en un principio.

De esta manera, lo que sucede en los próximos días será determinante para conocer a ciencia cierta que sucederá con el fútbol argentino en general. Santamarina no esta ajeno a esa realidad y ha tenido que convivir con todos los problemas que han vivido la mayoría de los clubes del ascenso.

Seguramente a partir de la próxima semana, en el plantel aurinegro se aclare un poco el panorama con respecto a la posible llegada de refuerzos o si el entrenador desea continuar con el mismo caudal de jugadores.

Por lo pronto, el equipo tandilense esta citado para el próximo martes 3 de enero, a las 18, para volver al trabajo de cara al segundo tramo en la competencia. Sin fecha confirmada para el regreso a la actividad oficial, Arzubialde tendrá bastante tiempo para ir trabajando y seguir ajustando cosas dentro de un elenco que fue mejorando con el correr de las fechas.

Cabe recordar que los tandilenses cerraron un muy buen año, ya que desde la llegada de Arzubialde no perdieron ningún partido. De hecho sumaron dos triunfos y cuatro empates, dejando atrás la mala campaña que habían tenido en el inicio de la competencia y que, en un momento, lo habían ubicado en la última posición de la B Nacional.

Comentarios

Comentarios