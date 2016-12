Rusia y Turquía acuerdan un alto el fuego parcial en Siria

Rige desde esta noche en algunas zonas sirias. Se produce tras la derrota de milicias opositoras en Aleppo.

Turquía anunció hoy un acuerdo con Rusia para que desde esta noche rija un alto el fuego en algunas zonas de Siria tras la derrota en Aleppo de los rebeldes contrarios al régimen del presidente Bachar Al-Assad.

Según la agencia turca Anadolu, el plan de Moscú y Ankara es que el alto el fuego se extienda al conjunto del país, pero en su negociación no participaron los grupos islamistas, las potencias occidentales, los grupos yihadistas ni los kurdos, a quienes Turquía trata como grupos terroristas. Para Ankara, Al-Assad debe dejar el poder durante una transición política que seguiría a unos hipotéticos acuerdos de paz, algo que Rusia siempre ha rechazado.

El canciller turco Mevlüt Cavusoglu dijo que hay “dos textos ya preparados para una solución en Siria. Uno es sobre una resolución política y el otro es sobre un alto el fuego. Pueden ser aplicados en cualquier momento”, pero advirtió que “el mundo entero sabe que no es posible (para la oposición siria) una transición política con Al-Assad y nosotros también sabemos que es imposible que esa gente se una alrededor de Al-Assad”.

La semana pasada, los cancilleres turco, ruso e iraní acordaron que su prioridad es acabar con los grupos terroristas y no mover la silla al régimen. Un responsable de los rebeldes no yihadistas dijo a la agencia AFP que, al no haber podido negociar el plan y ni siquiera ser informados, para ellos no había acuerdo. El plan excluye, como los que negociaron en el pasado Moscú y Washington y que duraron apenas horas o días, a “los grupos terroristas”. Eso incluye para Moscú a cualquier grupo que se oponga a Al-Assad y para Ankara a los kurdos, por lo que el acuerdo es apenas bilateral después de que Turquía girara 180 grados y, de ser enemigo de Damasco, Moscú y Teherán en Siria –por grupos interpuestos a los que armó durante años-, ha pasado a sumarse a Moscú.

Este acuerdo para implantar un alto el fuego sería el primer paso, seguido de unas negociaciones en Astana –Kazajstán- en las que Moscú quiere sentar a la mesa al régimen sirio y a los rebeldes opositores. Al-Jazeera contaba anoche que hoy habrá una reunión preparatoria en Ankara en la que participarán representantes rusos y de la oposición siria.

Turquía, miembro de la OTAN –la base de Incirlik es una de las seis de la Alianza Atlántica donde se guarda armamento nuclear táctico- y oficialmente país candidato a ingresar en la Unión Europea, parece querer cambiar todas sus alianzas y estrategias desde el fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.

De derribar un cazabombardero ruso en noviembre de 2015, Turquía ha ido girando hasta acusar a Estados Unidos de apoyar a los grupos terroristas en Siria y a los países europeos de dar asilo a terroristas.

Los grupos kurdos sirios son el mejor aliado en tierra contra el ISIS y los sirios kurdos son los que más cerca se encuentran de la “capital” del ISIS en Raqqa y los que reciben apoyo aéreo, financiación y armas por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

