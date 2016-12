Por los petardos una perra atravesó un vidrio y se desangró

Una mascota asustada por los cohetes de la pasada Navidad atravesó el vidrio de una vivienda y perdió 2 litros de sangre, en tanto que un veterinario intervino de urgencia y logró salvarla.

Sucedió en la noche del 25 en la vecina localidad de Rauch, caso que relató la vecina Pato Barth.

A través de la red social Facebook, expuso la dramática situación para ayudar a la toma de conciencia social de cara al año nuevo que se aproxima.

“A ver si se toma más consciencia para año nuevo y son menos egoístas que en Navidad”, dijo la señora.

Y narró que “así fue como arranqué mi 25 de Navidad, a causa de los “festejos” y los recurrentes cohetes mi perra desesperada atravesó un cristal, lo que provocó el corte de un músculo de la cara”.

Barth aclaró que “no quiero sonar dramática, pero la sangre bañó el piso de la cocina, comedor y baño” de la casa.

El canino perdió “aproximadamente 2 litros de sangre, el sangrado no se detuvo pasados los 40 minutos de continua presión, y ayudado con azúcar para facilitar la coagulación”.

Encima “ningún veterinario de guardia nos atendió, aquellos que atendían dijeron no estar disponibles, excepto Pablo Ferrari, de veterinaria ´El Retorno´, que aunque no estaba de guardia nos abrió la veterinaria y atendió a Sara”.

El profesional “estuvo aproximadamente 2 horas tratando de frenar la hemorragia, cerrando arterias y cociendo la herida, se hicieron así las 3 de la mañana. Nos dio indicaciones de cuidado y tratado de la herida, nos facilitó un collar isabelino y un collar que hacia falta. Esa noche fue un héroe para nosotros”, indicó para felicitar a Ferrari.

De todos modos, Barth destacó que “no escribo esto para levantar el ego de nadie, ni para dar lástima, solamente espero que sean más conscientes a la hora de prender un petardo, por que un ruido de estruendo no divierte ni sorprende a nadie, por el contrario asusta y lastima”.

En este, como en muchos otros casos, “hasta puede rosar la muerte de un pobre animal que no hace daño, ni molesta a nadie”, finalizó.

