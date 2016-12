Mariano Zabaleta entregó al intendente un libro que resume lo realizado en el evento solidario “Tenis por Tandil”

La semana pasada Mariano Zabaleta visito al intendente Miguel Lunghi en su carácter de padrino de la Fundación del Hospital de Niños doctor Debilio Blanco Villegas. Durante el encuentro el ex tenista le obsequió al Jefe comunal un libro con imágenes tomadas a lo largo de todo el evento Tenis por Tandil, que se realizó en la segunda semana de noviembre y sirvió como marco para denominar a nuestra ciudad como capital nacional de ese deporte.

Con exhibiciones de tenistas tandilenses, clínicas de tenis y la tradicional cena show, Zabaleta y la Fundación consiguieron recaudar una suma de dinero que estiman será cercana a 1.700.000 pesos, entre el aporte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que fue de 1.388.000 y las colaboraciones conseguidas de empresas privadas.

Durante el encuentro, Lunghi agradeció el trabajo solidario y desinteresado de Mariano en particular y de todos los integrantes de la Fundación, por su aporte constante para el funcionamiento del Hospital de Niños.

“El Hospital de Niños es uno de nuestros mayores orgullos dentro del sistema de salud pública y el trabajo de sus profesionales es reconocido en toda la región. Por eso valoramos tanto la colaboración de personalidades como Mariano, que con sus acciones nos permite seguir brindando una atención de excelencia”, aseguró.

“El trabajo y el esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil es lo que siempre nos destacó como ciudad y ejemplos como este demuestran que tenemos mucho para seguir haciendo”, concluyó el intendente.

Luego del encuentro, en conferencia de prensa los integrantes de la Fundación también agradecieron la colaboración de Zabaleta y brindaron detalles del destino de los fondos recaudados. Leticia Saligari, presidenta de la Fundación, explicó que los fondos “se están utilizando para compras de alta y media complejidad, para sala de terapia y guardia, respectivamente.

A su turno Zabaleta se mostró “muy contento por como funciona la Fundación y por ser el padrino. Mil veces he intentado conseguir cosas, me moví muchísimo pero no lo logré. Esta vez por suerte funcionó, dimos con la gente correcta, y que hayan ingresado los fondos es muy importante. Seguiré trabajando para esto, es un sueño que tengo”, aseguró.

Finalmente pidió que “la gente se involucre más con el Hospital y con los niños, que son nuestro futuro”.

Comentarios

Comentarios