La Justicia “está convirtiendo a Cristina en Perón”, dice uno de los abogados de la ex presidenta

El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner

en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, consideró hoy que es

“inconstitucional” al fallo con el que el juez federal Julián Ercolini

procesó a la ex presidenta por los presuntos delitos de asociación ilícita

y administración fraudulenta agravada, y que, con ese tipo de resoluciones,

la Justicia “está convirtiendo a Cristina en Perón”.

Dijo que el auto de procesamiento y el embargo judicial dictados el martes

a la ex mandataria “es inconstitucional, porque no está en funciones del

Ejecutivo direccionar obra pública”, como se la acusa.

“Con cuatro hojitas y un ‘in voce’ de diez minutos esto se revoca, es

sencillo”, porque se trata de “una cuestión de nulidad absoluta”, aseguró

Dalbón en declaraciones a la radio FM Delta.

El abogado de la ex presidenta -que no la representa en esta causa sino en

las que la ex mandataria tramita en la Justicia ordinaria, por ejemplo

contra los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, y la diputada

nacional Margarita Stolbizer por “difamación y falsedad ideológica”-

cuestionó que el juez Ercolini “ni siquiera se haya tomado el trabajo de

leer la Constitución Nacional, donde están escritas las funciones del Poder

Ejecutivo”.

Afirmó que “no existe la figura, ni la doctrina, ni antecedentes

jurisprudenciales” para sostener esa decisión, en referencia al

procesamiento por asociación ilícita dictado por el magistrado en el marco

de la causa en la que investiga el presunto direccionamiento de la obra

pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

“Hay jueces que cumplen órdenes a través de vaya a saber qué carpetazos y

tienen que hacer lo que les dicen”, puntualizó Dalbón, para quien el fallo

del juez Ercolini apunta a “tapar otras cosas”, como “lo que hay detrás” de

la renuncia de Alfonso Prat Gay como al cargo de ministro de Hacienda y

Finanzas, lo que a juicio del abogado es “un problema grave”.

“Realmente de todo lo que se escribió, no hay doctrina ni jurisprudencia ni

doctrina en el mundo de una asociación ilícita de un presidente elegido por

el 54 por ciento de los votos: estaremos todos involucrados porque, si es

una asociación ilícita y la presidenta es parte, los votantes estarían

involucrados”, opinó.

Dalbón vaticinó que, cuando las causas judiciales contra la ex mandataria

lleguen a la instancia de juicio oral y público, “en la primera fila van a

estar todos los presidentes latinoamericanos; en la segunda fila, la

Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH); en la tercera fila la

prensa argentina; en la cuarta, la prensa extranjera y de la quinta fila

para atrás va a estar el pueblo”.

Además insistió en que esos procesos “van a catapultar a Cristina a la

absolución y a la tercera presidencia, con lo cual la convertirán en (Juan

Domingo) Perón”, quien ejerció en tres ocasiones la jefatura del Estado.

“Están convirtiendo a Cristina en Perón”, postuló Dalbón, quien insistió en

señalar que Cristina Fernández de Kirchner “va a hacer la tercera

presidencia” y que “la campaña se la hace el Poder Judicial”.

