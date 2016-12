Joven trans inició segunda jornada de protesta en el municipio

Flor Julia, militante del movimiento trans en nuestra ciudad, protagonizó ayer su segunda jornada de protesta en el palacio comunal, donde amenazó con desnudarse para exigir el pago de una ayuda social interrumpida por el Ejecutivo.

Se trata de una joven de notoriedad pública al participar de varias movilizaciones en reclamo de los derechos del colectivo transexual en Tandil.

El lunes decidió encadenarse en el palacio de Belgrano al 400 y puso de relieve que venía cobrando un “sueldo”, pago que la comuna decidió cortar.

Al no obtener una respuesta de las autoridades, ayer retornó a la Municipalidad con la promesa de quitarse la ropa, aunque un grupo de efectivos policiales, alertados de la situación, advirtieron que desistiera porque tendrían que aprehenderla.

Lo cierto es que Julia, al grito de “quiero mi sueldo”, llamó la atención de medios de prensa y vecinos.

El subsecretario de Desarrollo Social Pablo Civallieri al hablar sobre la protesta expresó “no puede reclamar un sueldo que nunca lo tuvo. Desde principios de año venimos haciendo un trabajo con la comunidad trans. Informamos que las ayudas serían individuales, no por su condición de trans, sino por sus necesidades”.

“Hemos hecho un informe socioeconómico a este grupo. Trabajamos de manera individual y ella quería cobrar por una intermediación que no existe y hemos notado algún apriete del resto de la comunidad trans, negociaba supuestamente ayudas que después pedía algo a favor de ella y hemos decidido tener una intervención puntual con cada una de ellas y tras hacer una evaluación brindar ayuda, no por su condición de trans sino por una necesidad como lo hace cualquier vecino”.

Al hablar sobre la relación de Flor Julia con la comuna expresó “recibía dos beneficios, recibía una ayuda social para la cuestión de alquiler y está dentro de las políticas alimentarias de la Secretaría y por otro lado tenía un el programa SESIC como tienen un montón de vecinos que es un servicio comunitario de capacitación. Es un plan de contraprestación en el cual ella venía cobrando por un trabajo de reclutamiento que había realizado en la calle. Es un acuerdo que tenía con el anterior subsecretario y que sirvió en su momento”.

“A partir de ahora el trabajo es individual con cada una de las chicas sin intermediación y por ahí ella es lo que está reclamando. Quiere volver a su situación original y le hemos dicho que no. No acepta que tengan entrevistas individuales, sino que quiere ir ella a hablar en representación de la comunidad trans. Le hemos explicado que podemos escuchar a cada una de las personas integrantes de la comunidad y saber lo que les está pasando. Algunas tienen problemas de salud, otros problemas alimentarios pero viven en casa propia, hay otras que pagan alquiler y no llegan a fin de mes”, argumentó el funcionario.

Destacó que “quiere ser la voz cantante de ese grupo e ir a decirnos cuanto tiene que recibir cada una en base a la participación que tiene en el grupo trans. De ninguna manera vamos a aceptar una extorsión y le dijimos”.

Finalmente dijo que Flor Julia “el jueves 22 irrumpió en la Secretaría por una puerta lateral, ingresó a la oficina donde estaba siendo atendida una de las chicas y le arrojó gas pimienta y hubo algunos hechos de violencia entre ellas y tuvo que mediar la secretaria de Desarrollo Social con la directora de Políticas de Género. Hubo intervención policial y denuncia policial y una medida de restricción frente a la Secretaría y hubo una presentación en el Juzgado de Familia para intervenir con algún profesional para ver su situación psíquica”.

