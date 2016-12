“Esperamos ser convocados por el gobierno para evitar medidas de fuerza al iniciar el año”, dicen médicos bonaerenses

Los médicos y profesionales bonaerenses de la Salud, que hoy llevan

adelante una jornada de lucha, advirtieron que esperan ser convocados por

la gobernadora María Eugenia Vidal para terminar de acordar las paritarias

del último trimestre de este año y encarar lo que será el 2017, y

adelantaron que decidirán nuevas medidas de fuerza el próximo viernes 6 de

enero cuando se realice el Congreso de Delegados.

“Hoy habrá asambleas en varios hospitales de la provincia porque planteamos

el rechazo a la paritaria, y el pedido de nueva convocatoria pero la

atención en la mayoría de los nosocomios es normal”, dijo a Télam Fernando

Corsiglia, presidente de La Asociación Sindical de Profesionales de la

Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).

El dirigente señaló que en algunos hospitales se llevarán adelante algunas

charlas y actividades al mediodía que pueden afectar parcialmente la

atención al público, pero señaló que son casos menores ya que hoy no

realizarán una medida de fuerza sino una jornada de lucha y de asambleas.

Los médicos agrupados en Cicop creen que es “irresponsable” lo que hasta

ahora ofreció el Ejecutivo provincial, es decir el 1,6 por ciento que,

según Corsiglia, equivale en un ingresante de planta de 36 horas sin

antigüedad un incremento de 98 pesos.

“Por otro lado, el gobierno nos dijo en la última reunión que mejorarían la

oferta si nosotros estamos dispuestos ya a discutir lo del año próximo y

eso nos resultó extorsivo”, agregó.

Corsiglia explicó que “el piso” que piden los médicos para acordar “debe

ser similar al que se acordó con el resto de los trabajadores estatales que

entran en la Ley 10.430 que fue del 38,7 por ciento, mientras que a

nosotros nos ofertaron el 35,5% en relación al salario de diciembre de

2015”, completó.

También rechazó la propuesta de aumento del 18 por ciento en cuatro cuotas

y anunció que el año próximo, si no llega una nueva propuesta, se enmarcará

en reclamos gremiales, paros y movilizaciones provinciales.

“Hay preocupación por la falta de respuesta de algunos de los acuerdos

paritarios que ya acordamos, que terminamos el año y que no se han hecho

efectivos”, mencionó el sindicalista.

Entre los acuerdos no cumplidos, mencionó al pase a planta de los becarios

-que debiera haberse iniciado en diciembre con 300 profesionales-, y la

cuestión de la incorporación del decreto del desgaste laboral para

trabajadores de la salud. Se trata de la resolución de la situación

previsional con la correcta aplicación del denominado decreto de desgaste.

“El gobierno plantea cobrar cargos deudores por todo lo trabajado, y

estamos en esa discusión; termina el año y no llegamos a ponernos de

acuerdo”, señaló.

Corsiglia remarcó que el próximo viernes 6 de enero habrá Congreso de

Delegados y allí decidirán si acentúan las medidas de fuerza.

“Todo dependerá de si nos convoca antes el gobierno y lo que ofrece.

Esperamos llegar al otro viernes con un propuesta distinta a la que hay

ahora”, finalizó.

