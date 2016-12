Descubren que también asaltaron la casa de Ramón Díaz en Nordelta

La casa que posee el ex técnico de River Plate, Ramón Díaz, en Nordelta, en

el partido bonaerense de Tigre, fue asaltada por delincuentes que

ingresaron tras forzar una puerta lateral y violentaron una caja fuerte,

por lo que ya son seis los robos denunciados durante el fin de semana de

Navidad en ese barrio cerrado, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en una casa del barrio Los Castores cuando ninguno de

los integrantes de la familia se hallaba en la vivienda, y fue descubierto

ayer por un casero que observó la puerta violentada e inmediatamente

realizó la denuncia a la vigilancia privada del complejo de countries.

Según denunció el casero, los delincuentes que ingresaron a la casa

accedieron hasta una de las habitaciones y violentaron una caja fuerte.

Sin embargo, el hombre dijo no saber si llegaron a robar algo o no, ya que

el resto de los objetos de valor quedaron intactos en el lugar.

Actualmente la casa no está habitada, ya que Ramón Díaz se encuentra

trabajando junto a su hijo como técnico del club Al-Hilal de Arabia

Saudita.

El robo a la casa de Ramón Díaz fue el sexto denunciado el fin de semana de

Navidad y el segundo en el barrio Los Castores, según reconocieron en

Nordelta y lo confirmaron fuentes policiales y judiciales.

La casa del ex técnico de River queda justo en diagonal a la otra casa del

mismo barrio que había sido asaltada la madrugada del domingo último por

delincuentes que también forzaron una ventana y robaron dinero y algunas

joyas.

En tanto, cerca de la una de la madrugada del 25 de diciembre, durante los

festejo de Navidad, las fuentes policiales dijeron que la Central de

Monitoreo de la empresa de seguridad privada que trabaja en Nordelta tomó

conocimiento de un nuevo robo en una vivienda, en este caso en el barrio La

Isla.

Casi de manera simultánea, mientras los vigiladores tomaban la declaración

de las víctimas del robo, se presentaron otros dos propietarios de casas

vecinas a la anterior que también habían sufrido robos similares.

“Se trataba de tres lotes contiguos y que en ninguno de ellos se

encontraban presentes los propietarios en el momento de los robos. Las

víctimas estaban nerviosas por lo ocurrido, pero ninguna de ellas sufrió

violencia”, dijo a Télam una fuente de la investigación, que además afirmó

que en todos los casos se robaron dinero y joyas.

El cuarto de los robos en La Isla fue descubierto el lunes, cuando el dueño

de una casa llegó a su vivienda tras pasar el fin de semana de vacaciones y

descubrió el faltante de dinero.

Según las fuentes policiales, en todos los casos se activó el protocolo

para este tipo de hechos, entre ellos un operativo cerrojo por parte de la

seguridad privada, patrullajes náuticos para evitar posibles fugas a través

de los lagos internos de Nordelta, y patrullajes móviles por todo el

perímetro del barrio, aunque los resultados fueron negativos.

Los seis hurtos en Nordelta están siendo investigados por personal de la

Subdirección Departamental de Investigaciones de Tigre y la Unidad

Funcional de Instrucción (UFI) de Benavidez, a cargo de Sebastián

Fitipaldi.

Una de las sospechas de los investigadores es que los robos pudieron haber

sido cometidos por alguien que vive dentro de Nordelta.

En las últimas horas circuló la versión de que el hijo de un reconocido

empresario, que vive en Nordelta, quedó filmado por las cámaras de

seguridad de una de las viviendas cuando ingresaba a robar, con el rostro

semicubierto con un pañuelo.

Sin embargo, fuentes judiciales y de Nordelta aseguraron que por el momento

no hay nada concreto respecto a la identidad del sospechoso.

