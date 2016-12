Bases del concurso de fotografìa “Tandil Brilla”

El Municipio de Tandil a través de su Subsecretaría de Cultura y Educación organiza e invita a la comunidad a participar de la XIVª Edición del Concurso Fotográfico Tandil Brilla, que testimonia y/o recrea la tradicional celebración del Año Nuevo a nivel local, en el marco del espectáculo de fuegos de artificio, presentación de números musicales y baile a cielo abierto que –año tras año- congrega a miles de familias tandilenses en el predio del Parque Independencia.

TANDIL BRILLA

XIV EDICIÓN

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

La participación en este Concurso está sujeta a las siguientes BASES y CONDICIONES que se consideran conocidas y aceptadas por todos quienes presentan obras.

Bases y Condiciones

1. PARTICIPANTES Y MODOS DE PARTICIPACIÓN:

a. Podrán participar personas físicas, argentinos o extranjeros residentes en el país (con al menos tres años de residencia), mayores de 18 años de edad, exceptuando a los miembros del Jurado y a sus familiares directos, como así también a los organizadores del Concurso.

b. Se establecen las siguientes CATEGORÍAS: aficionados, profesionales y captura con dispositivo móvil.

Se entiende por “profesionales” a aquellas personas que hacen de la fotografía su medio de vida, que son miembros de foto clubes, que han obtenido premios y/ o menciones en otros certámenes (más de tres) o que se encuentren actualmente cursando estudios específicos fotográficos (más del 50 % de la carrera cursada y aprobada).

Podrá participar en la categoría “captura con dispositivo móvil” toda persona que cumpla con la requisitoria expresa en ítem 1.a (uno- a), independientemente de su estatus (aficionado/ profesional) siempre y cuando no inscriba iguales o distintas obras simultáneamente en otra de las categorías establecidas. Los autores inscriptos con iguales o distintas obras en más de una categoría de este Concurso quedarán automáticamente descalificados.

Se entiende por “captura con dispositivo móvil” la toma de imágenes fotográficas con cámaras insertas en teléfonos celulares y/o tablets.

2. TEMÁTICA: el tema a abordar será la celebración del Año Nuevo en el marco del espectáculo de fuegos artificiales, números musicales y baile popular a cielo abierto a realizarse en el Parque Independencia de Tandil el 1° de enero de 2017, desde las 00.30 hs.

Serán consideradas válidas únicamente las tomas que refieran a este evento en uno o más de uno de sus aspectos: los fuegos de artificio, la puesta en escena de la/s banda/ musical/es, el baile popular y la participación del público en cualquiera de sus manifestaciones (siempre y cuando dichas tomas no afecten el bienestar de las personas fotografiadas). Las tomas podrán efectuarse desde cualquier punto de la cuidad siempre que desde dicho punto se vea el espectáculo y éste sea reconocible en la imagen capturada. Queda excluido el perímetro de seguridad (acceso restringido) que establezcan los organizadores del evento.

3. OBRAS: cada participante podrá enviar hasta 6 (seis) obras fotográficas de su autoría; las mismas deberán ser inéditas, no haber sido premiadas y estar libres de participación simultánea en otro/s concurso/s. No se aceptarán reproducciones.

4. PRESENTACIÓN:

1ª Instancia.

→ captura con dispositivos móviles: se enviarán las imágenes, en color o monocromo, al correo electrónico tandilbrilla@gmail.com detallando obligatoriamente en el cuerpo del correo los siguientes datos: categoría de participación, nombre y apellido del autor + número de teléfono + título de la obra.

→ Aficionados / profesionales: se enviarán al correo electrónico tandilbrilla@gmail.com las imágenes en JPEG, con una resolución mínima de 72 (setenta y dos) dpi, el lado máximo de la obra no deberá superar los 1440 píxeles de ancho (formato horizontal) y 1080 píxeles de alto (formato vertical). El espacio de color utilizado será sRGB. El tamaño de cada archivo no deberá superar los 2 Mb, en color o monocromo, detallando obligatoriamente en el cuerpo del correo electrónico los siguientes datos: categoría de participación, nombre y apellido del autor + número de teléfono + título de la obra y tamaño final en versión papel (si la misma fuera seleccionada para integrar Galería de Exposición).

2ª Instancia. Los participantes aficionados y profesionales cuyas obras fueran seleccionadas deberán ajustar el envío a las siguientes especificaciones: la fotografía deberá enviarse en versión papel, con ajuste a lo especificado por el autor en el ítem “tamaño final de la obra”. La misma deberá enmarcarse en passepartout blanco que exceda el contorno de la fotografía en 5 cmts. por cada uno de sus lados + varilla de enmarcado de color negro.

5. PLAZOS DE ADMISIÓN:

1ª Instancia. Presentación digital: del 2 al 31 de enero de 2017.

2ª Instancia. Presentación en versión papel de las obras (de aficionados y de profesionales) seleccionadas por el Jurado: febrero de 2017. La fecha será comunicada con el fallo inicial del Jurado.

6. ENVÍO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS POR EL JURADO PARA INTEGRAR LA GALERÍA (en versión papel):

Los participantes aficionados y/o profesionales cuyas obras fueran seleccionadas deberán remitirlas por correo certificado o bien entregarlas en mano a la siguiente dirección y de la siguiente manera:

Concurso Fotográfico Tandil Brilla- XIVª Edición

Casa de la Cultura. Calle Rodríguez esquina Belgrano

(7000) Tandil, Provincia de Bs. As.

Junto con la obra (adherido a su reverso) se remitirá un sobre en el cual se consignarán los siguientes datos del autor: categoría en la que participa, nombre y apellido, documento, fecha de nacimiento, dirección, código postal, municipio, provincia, correo electrónico y teléfono + título de la obra.

El horario de recepción de material será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs.

7. PREMIOS

Se establecen primero, segundo y tercer premio por cada una de las categorías (aficionados, profesionales y captura con dispositivos móviles) más las menciones que el Jurado considere oportuno entregar.

Aficionados y profesionales: el primer premio de cada categoría tendrá carácter de Premio Adquisición por valor de $ 3000 (tres mil). El segundo premio de cada categoría será de $ 2000 (dos mil). El tercer premio de cada categoría será de $ 1500 (mil quinientos). Todos los participantes premiados y/ o mencionados recibirán Diploma y sus obras integrarán la Galería de Exposición y los catálogos. Los premios adquiridos serán integrados al Patrimonio Cultural del Municipio de Tandil, a través de su Subsecretaría de Cultura.

El/ los lugar/es de montaje de Galería de Exposición serán notificados una vez se haya expedido el Jurado del Concurso.

Captura con dispositivos móviles: primer premio $ 2000 (dos mil), segundo premio $ 1500 (mil quinientos) y tercer premio $ 1000 (mil). Todos los participantes premiados y/ o mencionados recibirán Diploma y sus obras serán exhibidas únicamente en Galería Virtual a través de las plataformas y medios de que la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil dispone.

8. FALLO

El fallo inicial del Jurado (obras seleccionadas para integrar la Galería de Exposición en versión papel) se dará a conocer durante el mes de febrero y será comunicado expresamente por la Subsecretaría de Cultura y Educación a los premiados.

El fallo definitivo –premios y menciones para las tres categorías en Concurso (aficionados, profesionales y captura con dispositivos móviles) se dará a conocer durante el transcurso del mes de marzo de 2017. La Subsecretaría difundirá esta información a través de los medios de comunicación y de todos los canales que crea convenientes.

El fallo del Jurado será inapelable.

9. JURADO

El Jurado que será designado por la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil y que estará integrado por representantes de prensa y/ o foto arte (MUMBAT- Fotogalería) y/o estudios formales de fotografía (Facultad de Arte de la UNICEN y Carrera de Fotografía del IPAT) y/o Federación Argentina de Fotógrafos y/o Talleristas y Aficionados; seleccionará hasta 20 (veinte) obras finalistas para integrar la Galería de Exposición, en versión papel, como así también establecerá el orden de mérito de las obras mencionadas y premiadas para las tres categorías –aficionados, profesionales y captura con dispositivos móviles- atendiendo a criterios de registro, creatividad y calidad técnica. Las obras seleccionadas para integrar la Galería de Exposición, en versión papel, no podrán ser retiradas y quedarán a disposición de la Subsecretaría por período de 1 (un) año.

El Jurado no podrá declarar desierto el Concurso pero sí, en su defecto, podrá declarar desierto alguno de los premios de alguna de las categorías, así como anexar menciones especiales si lo considerase oportuno.

En caso de ser declarado desierto alguno de los premios su valor será consignado a una asociación no gubernamental de bien público (a confirmar), debiendo la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil notificar a la comunidad a través de los medios de que dispone la resolución que hubiere sido tomada respecto al destino del dinero.

10. DERECHOS (y responsabilidades)

Sobre las obras finalistas en versión papel y digital, la propiedad intelectual y derechos de autoría serán siempre del autor/a. La Subsecretaría de Cultura y Educación deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas o difundidas por cualquier medio digital el nombre de los autores de las obras.

La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil en calidad de organizadora del Concurso se reserva los siguientes derechos: 1) de exhibición y difusión de las obras premiadas y/o seleccionadas por período de un año; 2) de descalificación de aquellas obras que considerase ofensivas y/o que pudieran afectar el bienestar de las personas fotografiadas y 3) de resolución de cualquier circunstancia no prevista en este reglamento.

La Subsecretaría de Cultura… pondrá el máximo cuidado en la conservación de las obras concursantes pero no se hará responsable por posibles daños sufridos o pérdidas durante el tránsito y/o exhibición de las mismas.

11. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

Una vez transcurrido el período de un año –del que la Subsecretaría dispone para exhibir y/ o difundir las obras premiadas y seleccionadas- y siendo estipulada y debidamente comunicada la fecha de devolución del material en versión papel, las obras –seleccionadas pero no adquiridas por el Municipio a través de su Subsecretaría de Cultura y Educación- que no sean retiradas en tiempo y forma no podrán ser reclamadas al organizador. Transcurridos 2 (dos) meses de vencido el plazo de devolución la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Tandil no será responsable por el destino de las mismas.

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del Jurado.

