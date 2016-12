Volvieron las protestas al Conicet, esta vez por la falta de publicación de los adjudicatarios de becas

Becarios del Conicet reclamaron esta mañana que se publiquen los listados

de adjudicatarios de becas doctorales y posdoctorales, un compromiso que,

aseguran, el ministerio de Ciencia y Tecnología prometió cumplir ayer, pero

no se concretó, tras una semana de toma y reclamos por el recorte en la

carrera de investigador, que derivó el viernes con el acuerdo que prorrogó

las becas hasta el 31 de diciembre de 2017.

Según pudo saber Télam, las autoridades del Conicet esgrimieron que la

demora se debió a problemas administrativos y aseguraron que la lista

estaría publicada en las próximas horas.

Los manifestantes entregaron una carta en la que solicitaron ser recibidos

por integrantes del Directorio del Conicet, y del área de Recursos Humanos.

El reclamo se realizó en Godoy Cruz al 2200, sede del Polo Científico,

donde la semana pasada se registró la protesta por el recorte en los

ingresos a la carrera de investigador científico, que se resolvió el

viernes con un acuerdo que prorrogó las becas hasta el 31 de diciembre de

2017.

“Les dijeron que había sido un problema administrativo, que en dos horas

estaba publicado”, contó a Télam Roxana Toriano, investigadora que integra

la agrupación Científicos Universitarios Autoconvocados.

“En el marco del conflicto, las autoridades se habían comprometido a

publicar los resultados (de becas doctorales y posdoctorales). Lo pedimos

en todas las rondas de negociación. Nos dijeron que lo publicaban el lunes,

no sabemos por qué no lo hicieron”, dijo a Télam Lucila D’Urso, integrante

de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados, quien espera la

confirmación de su beca posdoctoral en ciencias sociales.

“De la publicación de esos resultados depende mi trabajo”, agregó.

“Esperamos que no sea por un recorte”, afirmó D’Urso a esta agencia. El

reclamo es por “2700 becas, entre doctorales y posdoctorales”, precisó la

científica.

El lunes 21 de diciembre se inició una toma del Ministerio de Ciencia y

Tecnología en reclamo por el recorte en el ingreso a la carrera de

investigador científico.

La protesta culminó el viernes, tras un acuerdo al que arribaron los

científicos que mantenían la toma y el ministro Lino Barañao.

En el acta compromiso que se firmó se definió que se prolongarán hasta el

31 de diciembre de 2017 las becas de 343 científicos recomendados y no

seleccionados para el ingreso, y que se otorgarán 107 becas extraordinarias

para otros científicos recomendados y no aceptados para ingresar que no

contaban con beca del Conicet.

Además, se acordó que se iniciará “un proceso de articulación con los

organismos nacionales de ciencia y técnica, el Conicet, empresas públicas o

empresas de participación estatal”, para que “los postulantes recomendados

y no seleccionados se incorporen a las instituciones mencionadas durante el

año 2017”.

En otro punto, se establece que “el proceso de articulación e ingreso de

los postulantes no seleccionados” será supervisado por una comisión mixta

integrada por representantes de ATE, de cada agrupación de investigadores y

becarios, del ministerio y del Conicet.

