Robaron en la casa de Tevez en La Horquerta, pero el futbolista no hizo la denuncia y se fue de luna de miel

El futbolista Carlos Tevez sufrió un robo en su casa de la localidad

bonaerense de La Horqueta, en el partido bonaerense de San Isidro, mientras

festejaba su casamiento en Uruguay, pero el delantero de Boca Juniors

prefirió no hacer la denuncia, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho fue descubierto el domingo pasado cuando Tevez regresó a la casa

de la calle Bagnatti 260 de la mencionada localidad, que alquila porque

está construyendo en la misma manzana otra propiedad.

“El futbolista constató que habían forzado una reja y entrado a la

propiedad por una ventana y que su habitación estaba toda revuelta, pero

prefirió no hacer denuncia policial”, dijo a Télam un jefe policial.

La policía se enteró del hecho recién esta mañana por la presencia de

medios de comunicación en la puerta de la casa y sólo pudo tomar contacto

con un cuñado del delantero que contó lo sucedido, ya que Tevez viajó de

luna de miel a México.

Los efectivos de la comisaría 9na. de San Isidro, con jurisdicción en la

zona, también se contactaron con un responsable de la empresa de seguridad

privada “Rasit SRL”, que presta servicio en la propiedad, quien también

refirió que el futbolista les dijo que no tenía interés en radicar una

denuncia, por los que las autoridades desconocen qué elementos fueron

sustraídos.

Por el hecho, se inició de oficio una investigación judicial a cargo del

fiscal Facundo Osores Soler, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)

descentralizada de Boulogne.

