Nielsen consideró que Dujovne deberá enfrentar desafíos mayores en 2017

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen consideró que el designado

ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el mismo gobierno nacional

enfrentarán el año próximo “desafíos mayores” de los que se enfrentaron

este año en materia económica, en especial en lo referido a la situación

fiscal y a las condiciones adversas en los mercados financieros

internacionales.

“Acá hay una cuestión que se va a tener que resolver este año y es muy

crucial. ¿El Gobierno va a seguir con su plan de evitar hacer algunos

ajustes fiscales y evitar los ajustes fiscales vía endeudamiento, o va a

empezar a poner en caja algún gasto publico excesivo que tiene y va a ser

más moderado con el endeudamiento?”, se preguntó Nielsen.

“Creo que es la gran cuestión para este año, que no sólo depende de

nosotros sino de las condiciones del mercado internacional, que son más

adversas que las de este año”, expresó en diálogo con Radio 10.

El economista expresó su convencimiento de que “hay que ser más cuidadoso

en 2017. No podemos seguir con la política de este año que frente a cada

problema se abre la billetera. No hay plata suficiente, la plata no crece

en los árboles”, afirmó.

“Los recursos se generan de una forma muy dolorosa en la Argentina de hoy,

a través de un récord de la presión tributaria. Pasó los limites de lo

razonable. Acá para volver a crecer, para no quedar en estancamiento,

necesitamos que se baje la presión tributaria y eso es bastante complejo”,

admitió Nielsen.

Consideró que “el cambio (de ministro) en sí mismo le está dando la razón a

los sectores de la comunidad inversora internacional que fueron muy

prudentes con la Argentina, y finalmente impusieron su visión de que la

Argentina es un caso difícil y hay que ser muy prudente”.

“El hecho que no haya llegado un desembarco de dólares como el Gobierno

mismo esperaba, está indicando que había cierta desconfianza. Este

reemplazo ratifica esa desconfianza”, analizó.

“Vamos a una Argentina que probablemente sea más volátil el año que viene

de lo fue este año. Los desafíos que el gobierno y Dujovne tendrán que

enfrentar serán mayores”, pronosticó.

Sobre la salida de Alfonso Prat Gay como ministro, manifestó: “yo sentí que

Prat Gay se había ido en algún momento temprano de las negociaciones por el

impuesto a las Ganancias. Hay dos fotos muy significativas, una de ellas

con la CGT, pero en ninguna de las dos estaba estaba. A mí me dio la

sensación que él ya estaba afuera”, describió.

“El hecho que se haya anunciado ayer (la salida de Prat Gay) me indica que

era así. Se ha buscado un momento cercano donde el alejamiento de Prat Gay

tiene el menor impacto posible en los mercados”, opinó.

“Cuando escuche la noticia me cerró. Esto lo digo sin información en

particular, sino como observador en este tipo de cuestiones. Todo lo demás

se podría haber manejado con mayor elegancia”, consideró.

Describió que “Dujovne es un comentarista conocido. Él participo como joven

economista en el equipo económico del canje de deuda que yo armé en su

momento, en el año 2004, donde representaba a un banco importante de la

Argentina -el Galicia- que estaba en el el tramo local del canje deuda, en

el canje del 2005”.

“Allí lo conocí interactuar y algunas veces más. Es un analista de temas

económicos. Es muy conocido porque está en televisión y tiene un programa”,

indicó.

