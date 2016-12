Matías Civale hizo un balance del año y planteó los desafíos de la Usina para 2017

El presidente del directivo de la Usina de Tandil, Cr. Matías Civale, trazó un balance del 2016 al tiempo que planteó los objetivos de la distribuidora para el próximo año.

El contador Matías Civale sostuvo que este año que se termina “fue muy complicado para el sector, porque había que hacer un sinceramiento de tarifas y además, Argentina tiene un serio problema de autoabastecimiento energético”.

El directivo definió como “el año más complejo de los últimos 20 años” para el sector energético, “algo que se preveía porque el país no estaba pudiendo generar energía para la demanda que había, con empresas que se había endeudado por la política energética del gobierno anterior”

En ese sentido Civale sostuvo que las distribuidoras como la Usina de Tandil sufrieron incrementos de costos “superiores al 120%” en los últimos tres años, con tarifas congeladas y con “un estado nacional que decía que iba a mandar los fondos y no lo hizo, lo que generó el endeudamiento de las empresas”, remarcó.

“Con ese arrastre es que previmos este escenario de complejidad, que se pudo encauzar a fines de este años a partir de las decisiones del gobierno nacional y provincial, a pesar de los momentos de incertidumbre que vivimos tanto nosotros como los usuarios, por las presentaciones judiciales”, agregó Civale.

“Ahora hay una cierta certidumbre, que por lo menos nos permite tener un horizonte y saber dónde se deben direccionar las inversiones”, consideró el presidente de la sociedad de economía mixta.

INVERSIONES

Entre las inversiones realizadas por la usina con recursos propios, el directivo destacó la obra de enlace directo desde la Subestación 502, ubicada en avenida Santamarina al 500, hasta la ET Tandil de la empresa Transba (Lavalle y Ruta Nacional 226).

Explicó que la Usina realizó el tendido de cinco kilómetros de tres cables unipolares de 33kv, como parte de su plan de inversiones 2012/2016, con una inversión superior a los 3 millones de pesos.

Además señaló el llamado a licitación para la obra civil de la nueva Estación Transformadora, que se construirá en el área industrial de la ciudad, con una inversión aproximada de 110 millones de pesos, de los cuales ya se llevan ejecutados $ 25.000.000 en la adquisición del predio.

“Esta obra permitirá aumentar en gran medida la potencia eléctrica disponible para garantizar el desarrollo sustentable de la ciudad”, explicó Civale.

DESAFÍOS

El directivo planteó que el desafío más importantes que tiene por delante la Usina de Tandil “es la exploración de energías renovables, nos hemos puesto como misión pensar la ciudad del futuro con un desarrollo en ese sentido”, señaló,

Y Explicó que “en los últimos dos años, la empresa ha empezado a recorrer ese camino: por un lado con energía solar y el Plan CRECE colocando sistemas en jardines de infantes y concientizando desde los más pequeños y en casas particulares donde no sólo se genera, sino que el remanente lo compra la Usina”.

Por último destacó que des hace un año y medio “se está midiendo en la zona de María Ignacia con un antena que hemos certificado bajo normas internacionales para desarrollar un proyecto de energía eólica. Hacia eso apunta la Usina”, cerró.

