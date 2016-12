Las exportaciones de carne vacuna crecieron 10% entre enero y octubre, y 2016 cerraría en 231 mil toneladas

La Argentina incrementó cerca de 10% sus exportaciones de carne vacuna

fresca y congelada entre enero y octubre de este año, en comparación con

igual período de 2015 cuando se comercializaron aproximadamente 176 mil

toneladas equivalente a res con hueso.

Según informes de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de

Agroindustria, al décimo mes de 2016 se registró un total de casi 193 mil

toneladas equivalentes res con hueso comercializadas a los diversos

mercados.

Las carnes frescas (enfriadas y congeladas) concentraron 99,73% de los

envíos, dentro de los cuales se incluyen los cortes destinados a la Cuota

Hilton (14%) y a la Cuota feed lot 481 (2%); mientras que las carnes

procesadas representaron 0,27% restante, precisó Agroindustria en un

comunicado.

Los destinos principales de la carne fresca fueron China (40%), Chile

(19%), Israel (17%) y Rusia (8%); en tanto que Alemania por su parte reunió

63% de los destinos correspondiente a la Cuota Hilton.

Por su parte, las carnes procesadas se destinaron principalmente a Italia

(27%), Bolivia (24%), Paraguay (15%), Gran Bretaña (12%) y Brasil (12%).

Los valores exportados suman el total de u$s 847 millones, monto que

implica un incremento de 12% respecto a los registros de igual período en

el 2015.

La Cuota Hilton representa el 29% del valor exportado, mientras que la

Cuota 481 alcanza el 3%; la cotización por tonelada promedia los u$s 4.466

y se ubica 3,9% por encima de los registros de 2015.

De esta manera, las proyecciones indican que este año concluirá con un

total de 231 mil toneladas res con hueso exportadas, y el valor de las

mismas superará los u$s 1.000 millones.

