La Cámara Federal ordenó determinar si la Oficina Anticorrupción cometió “abuso de poder” por “persecución selectiva”

La Cámara Federal desestimó una denuncia contra la Oficina Anticorrupción

(OA) por haber presentado un informe en el marco de la causa por supuesto

enriquecimiento ilícito que se sigue al ex titular de la AFIP, Ricardo

Echegaray, pero ordenó determinar si pudo haber un acto “arbitrario” de

abuso de poder en la decisión de actuar o no ante determinados casos

judiciales.

La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones porteño confirmó la

desestimación de la denuncia presentada por Echegaray contra la titular de

la OA, Laura Alonso, por haber presentado un informe en el marco de la

investigación por supuesto enriquecimiento que se sigue al ex Auditor

General de la Nación en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, según

la resolución a la que hoy accedió Télam.

Pero paralelamente Echegaray denunció una “supuesta persecución selectiva

por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, Lic. Laura

Alonso, en supuesta violación de sus deberes específicos”, recordó la

Cámara.

Esta parte de la denuncia también había sido desestimada por el juez de

primera instancia Sebastián Casanello, una decisión revocada por el

Tribunal de Apelaciones, que le ordenó pedir opinión a la fiscalía y

pronunciarse sobre este aspecto de la denuncia.

“El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el

organismo –como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que

dejó o deja de hacerlo. Para el impugnante, este argumento, expresamente

incluido en la denuncia, no fue tratado ni por el fiscal que dictaminó por

su desestimación, ni por el juez que resolvió en consecuencia”, advirtió la

Cámara.

Echegaray había pedido investigar si hay una “supuesta persecución

selectiva” por parte de la OA en “supuesta violación de sus deberes

específicos”.

“No ha recibido respuesta la pretensión de que se inicie una pesquisa para

determinar si pudo haber existido, en los términos apuntados, un actuar

arbitrario configurativo de abuso de poder, destinado a beneficiar o no

accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del

organismo”, se explicó en el fallo.

Comentarios

Comentarios