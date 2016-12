Israel corta lazos con embajadas de doce países del Consejo de Seguridad de la ONU

Israel cortó hoy todos los vínculos y lazos laborales con las embajadas de

12 países del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de la aprobación del

viernes pasado de una resolución que declaró ilegales los asentamientos

israelíes en territorios ocupados a los palestinos, informaron

funcionarios.

La cadena de noticias CNN informó que dos altos funcionarios israelíes

sostuvieron que su país está suspendiendo sus contactos con 12 de los 14

estados miembros del Consejo de Seguridad que ayudaron a aprobar la

resolución que condena los asentamientos.

Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Angola, Uruguay, Senegal, China,

Ucrania, Egipto, España y Nueva Zelanda fueron los países que votaron a

favor de la resolución, cuya aprobación fue posible gracias a que Estados

Unidos se abstuvo en vez de vetarla, algo que suscitó gran enojo en el

gobierno israelí.

Según la CNN, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a su

Cancillería que limite temporalmente lazos con los miembros que votaron a

favor de la resolución 2334 que declara ilegales los asentamientos judíos

-donde viven 600.000 judíos- en los territorios palestinos de Jerusalén

este y Cisjordania.

Para el Consejo de Seguridad de la ONU, estas colonias “no tienen validez

legal” y constituyen una “violación flagrante del derecho internacional”.

Sin embargo, y pese a esta decisión, Israel tiene previsto aprobar la

construcción de miles de nuevas casas para judíos en Jerusalén este esta

semana, según informó el diario Israel Hayom, que apoya al gobierno de

Netanyahu.

El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel

Nahshon, matizó la decisión y habló de “limitar temporalmente” el trabajo

con las embajadas de los 12 países.

“Hasta nuevo aviso, limitaremos nuestros contactos con las embajadas aquí

en Israel y nos abstendremos de visitas de funcionarios israelíes a esos

estados, y de visitas de funcionarios de esos estados aquí”, detalló.

“Israel es un país con orgullo nacional, y no pondremos la otra mejilla. Lo

que ocurrió en la ONU es inaceptable para nosotros”, dijo Netanyahu ayer en

una en un acto en el norte de Israel, en declaraciones tomadas por el

diario israelí Hareetz.

Y en comunicado oficial, Israel rechazó esta “vergonzosa resolución

anti-Israel en la ONU y no respetará sus términos”.

Pero no se quedó en palabras. El sábado pasado, Netanyahu ordenó a la

Cancillería revisar los vínculos con la ONU y dejar de financiar

inmediatamente a varios de sus organismos.

Además, 10 embajadores en Israel fueran convocados, bajo órdenes de

Netanyahu, al Ministerio de Relaciones Exteriores para un reto personal

sobre la votación.

Los funcionarios israelíes que lanzaron la información afirmaron que

“ministros y embajadores extranjeros de los países no podrán reunirse con

Netanyahu y no serán recibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Israel”.

Asimismo, Israel llamó a consultas sus embajadores en Nueva Zelanda y

Senegal y canceló programas de ayuda con el estado africano.

Según la prensa israelí, Netanyahu, que también es el ministro de

Relaciones Exteriores, le pidió a sus funcionarios que visiten estos países

lo menos posible.

Al menos dos viajes ya fueron cancelados y se pospuso la visita de esta

semana a Israel del primer ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, y una

próxima visita del ministro de Relaciones Exteriores de Senegal.

Tampoco aún el premier israelí confirmó su presencia a una reunión con la

primera ministra británica, Theresa May, en el Foro Económico Mundial del

próximo mes en Davos.

Fue el propio embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermer, quien

ratificó este corte multilateral.

Según explicó a CNN, su país “no va a ser pateado en los dientes sin

responder. No podemos reunirnos con dignatarios como si nada hubiera

sucedido, es un esfuerzo serio contra Israel”.

“La única ficha de negociación que tenemos en la mesa de paz es ese

territorio, si el Consejo de Seguridad de la ONU dice que pertenece a los

palestinos -lo cual rechazamos- va a ser mucho más difícil alcanzar la

paz”, sentenció el diplomático.

Por otra parte, desde Angola, uno de los 12 países que aprobaron la

resolución confirmaron oficialmente la postura israelí.

“El embajador de Israel en Angola, Oren Rozenblat, comunicó al Ministerio

de Exteriores de Angola la interrupción de la cooperación con Angola”, dice

un comunicado oficial, consignado por la agencia de noticias EFE.

Y si bien esta represalia israelí no afecta las relaciones diplomáticas con

Estados Unidos, sí fue el el foco de gran parte de la ira de Netanyahu.

Estados Unidos se abstuvo de la resolución y tampoco la vetó. Ante esto, el

israelí salió la cruce de Barack Obama: “No tenemos dudas de que la

Administración Obama inició (la resolución), estuvo detrás de ella,

coordinó la redacción y exigió su aprobación”.

Rápido de reflejos, el presidente electo estadounidense, Donald Trump, que

tomará la posta el próximo 20 de enero, se despachó vía Twitter sobre este

delicado tema internacional y dijo que la ONU es un “club” de gente que se

reúne para hablar y “pasarla bien”.

Trump había pedido que Estados Unidos vetara la resolución y, luego de la

votación, calificó la decisión como “una gran pérdida para Israel en la

ONU” y consideró que “haría más difícil” negociar la paz.

El magnate, con una lealtad sin fisuras con Israel desde su campaña,

prometió que trasladará la sede de la embajada de su país desde Tel Aviv a

Jerusalén, un movimiento que rompe con años de política oficial

estadounidense de no reconocer a la disputada Jerusalén como la capital de

Israel.

Por su parte, Riad Malki, ministro de Relaciones Exteriores de Palestina,

dijo que “esta resolución trata sobre las actividades de asentamiento, la

solución a dos Estados y para poner fin a la ocupación”.

Y agregó: “Netanyahu está aislando a todo Israel en favor de los

asentamientos”.

