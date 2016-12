Histórico: Obama y Abe darán un mensaje de reconciliación juntos en Pearl Harbor

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de

Japón, Shinzo Abe, darán hoy juntos un mensaje de reconciliación en una

visita inédita a Pearl Harbor, en Hawaii, aunque no habrá pedido de

disculpas japonés por el mortífero ataque que hace 75 años forzó la entrada

de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Abe, que llegó ayer al archipiélago estadounidense y fue recibido por el

gobernador David Ige, depositó una corona de flores en un memorial de la

isla de Oahu y otra en el National Memorial Cemetery of the Pacific, antes

de emprender su histórico paso a la base Pearl Harbor junto a su par de

Estados Unidos.

“El horror de la guerra nunca debe repetirse. Quisiera expresar esta

promesa para el futuro y el valor de la reconciliación (entre Japón y

Estados Unidos) junto al presidente Obama”, dijo ayer antes de partir hacia

Hawaii, donde los Obama están de vacaciones.

La visita de Abe tiene lugar 75 años después del ataque y su objetivo es

subrayar la alianza entre ambos países.

Los bombardeos contra la base naval de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de

1941, dieron a Estados Unidos el pasaporte de entrada a la Segunda Guerra

Mundial, algo que inclinaría la balanza a favor de los Aliados y que

signaría el destino de las Potencias del Eje: la Alemania nazi, la Italia

fascista y el Imperio de Japón.

Esta visita tiene un tinte similar al encuentro de mayo pasado en

Hiroshima, cuando Obama se transformó en el primer presidente

estadounidense en pisar esa ciudad.

En esa oportunidad tampoco pidió perdón por la bomba atómica que Estados

Unidos arrojó en 1945 que tuvo 140.000 víctimas fatales, incluidos los

muertos por heridas relacionadas con la explosión.

En cambio, Obama ofreció un profundo discurso en el que reflexionó sobre la

tragedia y rindió un homenaje a las víctimas.

Hoy, ambos homenajearán a víctimas y sobrevivientes del ataque sorpresa

japonés.

Está previsto que visiten juntos el sitio conmemorativo USS Arizona

Memorial, una enorme estructura blanca suspendida sobre los restos de un

buque destrozado durante la batalla y después hablen ante militares,

funcionarios, veteranos y sobrevivientes.

Según fuentes del gobierno japonés, Abe tampoco pedirá disculpas por el

ataque sorpresa a la base, en el que murieron 2.403 estadounidenses.

Otros líderes japoneses estuvieron en Pearl Harbor tras el bombardeo, pero

la de Abe será la visita más destacada porque será el primer gobernante

nipón que entre al memorial en compañía de un presidente estadounidense en

funciones y que rinda tributo a los caídos en la guerra.

El primero que visitó Pearl Harbor fue Shigeru Yoshida, quien realizó una

visita de perfil bajo en 1951, seguido de otros dos primeros ministros

durante esa misma década, consignó la agencia de noticias DPA.

A principios de este mes, Estados Unidos celebró el 75° aniversario del

ataque japonés con ceremonias en la isla de Oahu, Hawaii, y Washington con

la presencia de sobrevivientes y familiares.

Con esta visita, ambos líderes quieren sellar la reconciliación de sus

países, que hoy son socios estratégicos militares, políticos y comerciales.

