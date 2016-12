Frigerio: “Había que introducir cambios en las definiciones económicas”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que “había que

introducir cambios en las definiciones económicas” como la “división entre

los ministerios de Hacienda y Finanzas, por lo cual se pidió la renuncia

del titular del área”, en relación a la salida de Alfonso Prat Gay y el

desdoblamiento ministerial.

Por otra parte, ayer Frigerio había relativizado las versiones que

indicaban que el ex diputado había sido marginado de las negociaciones

sobre el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias al afirmar que

habían “trabajado juntos”.

Anoche, en Canal 26, el ministro del Interior volvió a referirse a la

renuncia de Prat Gay: “Lo importante es siempre decir la verdad. El

Presidente (Mauricio Macri) entiende que había que introducir algunos

cambios en las definiciones de las políticas económicas, dividir al

ministerio entre Haciendas y Finanzas, y como consecuencia, le pide la

renuncia al ministro anterior”.

“Las responsabilidades de la economía no dependen de su superministro, es

un cambio importante cultural. Hoy la responsabilidad es de varios

ministros que conforman el gabinete económico”, sumó.

Para Frigerio, se trata de privilegiar “el trabajo en equipo antes que las

individualidades, por eso el Presidente toma esta definición”.

En particular, sobre la marcha de la economía, aseguró que “a principios

del Gobierno tuvimos que dedicarnos a desactivar bombas. A partir de ahí,

empezamos a sembrar lo que después cosechamos como lo es la baja de la

inflación, y en la segunda parte del año la inflación promedio es de 1.5%,

con lo cual estamos en el buen camino, y vamos a crecer después de cinco

años de estancamiento”.

En tanto, manifestó que Nicolás Dujovne “va a ser ministro de Hacienda, no

de producción. Se va a ocupar de las cuestiones vinculadas al presupuesto,

gasto público, Indec, AFIP”.

Asimismo, en Finanzas, seguirá Luis Caputo que pasará de secretario a

ministro.

