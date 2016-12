El juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita

Es en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral; también procesó a Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros

El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos.

También procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , al ex secretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez , entre otros, según una resolución firmada hoy.

En la resolución dictada hoy por Ercolini, que consta de 794 hojas, también se ordenó el procesamiento y embargo de la misma cantidad de dinero a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor, quien trabajó para De Vido como Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y de Nelson Guillermo Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los tres gobiernos kirchneristas.

También fueron procesados Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro y Raúl Pavesi, que trabajaron en Vialidad, además de Mauricio Collareda (estuvo al frente del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur), Carlos Villafañe (anterior autoridad del organismo vial en Santa Cruz) y Raúl Villafañe, ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión de Daniel Peralta.

Todos ellos fueron procesados por considerarlos “prima facie” partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y se le ordenó el embargo de 2.500.000 de pesos.

