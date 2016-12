Desde la Federación Agraria dicen que la falta de obras es la causa de la inundación en el norte bonaerense

El director y responsable de la provincia de Buenos Aires de la Federación

Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, dijo hoy que la falta de obras “aguas

arriba del arroyo Pergamino y en la cuenca del Río Arrecifes” es una de las

causas de las inundaciones que se registran en esa región.

Solmi recordó que tras una inundación de magnitud registrada en 2005 se

acordó la puesta en marcha de un Plan Maestro de obras que “al día de hoy

sólo se ejecutó mínimamente” y que incluye una represa para contener el

agua antes de que llegue de la ciudad.

Por esta razón, “la región está viviendo esta penosa situación”, afirmó, al

tiempo que agregó que “esto no es culpa de la gente sino de la falta de

obra, porque no está la represa, el agua llega de este modo y por qué no se

hacen las obras del Arrecifes el agua no se va”.

“El arroyo Pergamino, que atraviesa la ciudad de oeste a este, se junta con

el río Rojas y conforman el río Arrecifes; no se ha hecho ninguna obra;

debería haberse hecho la limpieza de una maleza que crece mucho en los

ríos, que se llama acacia negra, que es leñosa y con las bolsas de nylon

produce diques, taponamientos”, añadió.

El dirigente agrario cuestionó que “en doce años nunca hubo una reunión de

la Comisión Asesora del Comité de Cuenca” del río Arrecifes de la cual

forma parte el actualmente desbordado arroyo Pergamino.

En ese marco advirtió que “a excepción del titular de la cartera de

Agroindustria, Leonardo Sarquís, no tenemos contacto con el resto de los

funcionarios” que entienden en la materia.

El director de la FAA cuestionó también a las autoridades comunales por el

proceder para asistir a los afectados por las lluvias e indicó que “el

municipio sabía que en la madrugada del 26 iba a llover mucho y que eso

agravaría la situación que ya era complicada”.

“Estaba en las alertas meteorológicas pero decidió no advertir a la

población. Eso fue lo que impidió a muchos no poder evacuar sus bienes a

tiempo.”, afirmó.

Por su parte, la diputada local del Frente Renovador, María del Huerto

Ratto, aseguró que en los últimos 20 años “no se hicieron las obras que se

debían hacer” en Pergamino.

“Con representantes de la Comisión de Seguimiento de Obras Pluviales de

Pergamino trabajamos para lograr las obras hidráulicas que necesita la

región para evitar las inundaciones pero ningún Gobierno las hizo.

Presentamos muchos petitorios, pedimos ampliación del presupuesto, nos

escuchan pero quedan en escritorios”, remarcó.

