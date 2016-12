Antes de irse, Alfonso Prat-Gay anunció el “éxito indiscutible” del blanqueo

En su última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas dijo hablar con “la misma alegría” que cuando asumió

En su última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay anunció el “éxito indiscutible del blanqueo ” de capitales que impulsó el Gobierno: hasta ahora hubo una recaudación de US$ 90.000 millones.

“Estamos acá una vez más con Alberto [Abad, titular de la AFIP] recordando incluso la primera conferencia de prensa que hicimos un año atrás. Recordarán cómo la iniciamos, dije que veníamos contentos a anunciar el fin del cepo cambiario. Y hoy venimos con esta misma alegría para anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales que no terminó pero entra en una etapa final desde enero”, sostuvo Prat-Gay, un día después de que Mauricio Macri le pidiera la renuncia como ministro.

“Hasta ayer a las 18 horas, según la información del recaudador, a quien todos tenemos mucho miedo, alcanzó los 90 mil millones de dólares de activos declarados, un billón de pesos de argentinos que decidieron acogerse a este programa. Son hasta ayer 235 mil declaraciones juradas, lo que supera ampliamente cualquier blanqueo que conozcamos en la región, incluidos los de Chile”, sostuvo.

En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, Prat-Gay dijo que los 90.000 millones de dólares de activos declarados en el régimen de Sinceramiento Fiscal representan el 1% del PIB (Producto Interno Bruto), cuando el promedio internacional es de medio punto porcentual.

Y siguió: “Esto supera las expectativas aún de quienes eran optimistas. Es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina y de que más allá de un equipo económico y de una administración, esto va mucho más lejos”.

La mayor recaudación que procede del impuesto extraordinario al blanqueo de capitales se utilizará para pagar el régimen de reparación histórica a jubilados. Prat-Gay desetacó que, con ese dinero, la ANSeS no deberá recurri al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la cartera de inversiones del ente previsional.

Los números

Abad indicó que se abrieron 112 mil cuentas bancarias abiertas y se sinceraron 7700 millones de dólares del exterior.

La AFIP recaudó 82.000 millones de pesos por el pago de las penalidades para ingresar al régimen de sinceramiento fiscal. Además, los contribuyentes suscribieron bonos por US$ 560 millones para financiar al Tesoro.

Se declararon 18 mil inmuebles en el exterior, a unpromedio de 200 mil dólares por propiedad, mientras que las propiedades exteriorizadas en el país tienen un precio promedio de 90.000 dólares.

