Evacuados y dos desaparecidos en un accidente por el temporal en Ramallo

El temporal de lluvia e intensa actividad eléctrica registrada en el

noroeste bonaerense afectó la ciudad de Ramallo, en la que cayeron 200

milímetros de agua en las últimas 24 horas, y donde por los menos dos

personas permanecen desaparecidas luego de que el automóvil en el que

viajaban se despistara y cayera a un río.

“El accidente fue a las 3.40 de la mañana, fue un despiste pero no podemos

entrar a trabajar hasta que no baje el agua. Despistó por imprudencia del

conductor, porque estaba cortada la ruta. Lo que sabemos es que hay

víctimas pero no la cantidad”, dijo a Télam una fuente de Bomberos

Voluntarios de Ramalllo.

El responsable del cuartel explicó con el vehículo debajo del agua es

“imposible el rescate” y contó que “se intentó hacer el rescate, pero casi

perdemos a nuestro hombre que quiso ingresar igual, pese a la lluvia y el

agua”.

Agregó que esta mañana continuaba la lluvia intensa y que cayeron entre 150

y 200 mm de agua, lo que generó inundaciones en gran parte de la ciudad y

la evacuación de varias familias.

“Durante la noche hubo bastante anegación en las calles, hubo cuatro

familias de seis personas cada una que debieron ser evacuadoa, y también

hubo autoevacuados”, señaló el bombero, quien indicó que junto con Defensa

Civil y el Municipio entregaron bolsas de arena y algunos colchones para

frenar el ingreso del agua, “ya que muchas personas no querían abandonar el

hogar”.

