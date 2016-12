“El precio de la soja se mueve al ritmo de las lluvias en Argentina y la

demanda mundial”, sintetizó el informe semanal que la corredora de granos

Enrique Zeni y Cia elabora para Télam.

El reporte registró que “durante la semana pasada, el precio de la soja en

el mercado de Chicago cayó unos u$s 16 por tonelada, es decir un 4,20%,

pasando de u$s 381 a u$s 365 por tonelada”.

“Muchas fueron las consultas respecto del estado de humedad del suelo que

recibimos desde Chicago y esto muestra cómo, en esta época, el clima en

Sudamérica pasa a ser absoluto protagonista”, describió el informe Zeni.

El análisis admitió que esta baja del precio internacional de la soja “fue

una caída más que importante, fundamentada básicamente en la lluvia caída

sobre la mayoría de las zonas productivas de Argentina, la cual permitió

avanzar en la siembra hasta algo más del 76% de la superficie de siembra

total estimada de 19,6 millones de hectáreas”.

“No obstante el avance de siembra es 6 puntos porcentuales inferior al año

anterior”, aclaró el análisis.

El informe semanal remarcó que “es importante recordar que el partido de la

soja en Sudamérica recién comienza y el estado de humedad del suelo no

muestra sobrantes ni mucho menos” sino que “sólo sirve para seguir

avanzando en esta primera etapa observada muy atentamente por el mundo

sojero (internacional), que es la fase de siembra”.

“Del otro lado del mostrador, la demanda, sigue sorprendiendo por su

crecimiento, una vez más”, expresó el informe.

“Las ventas totales, “Total Commitments” como las llama el USDA, ascienden

a 46.911.000 toneladas al 15/12, mientras que al 17/12 de 2015 dichos

compromisos eran de sólo 36.982.855. Esto implica que los compromisos al

exterior en 2016 han crecido 9,9 millones de toneladas, es decir un 21%

respecto de igual fecha el año pasado”, contempló el informe Zeni.

“Siendo que las exportaciones totales estimadas por el USDA para Estados

Unidos son de 55,8 millones de toneladas, restan por venderse sólo 8,9

millones de toneladas y faltan todavía 8 meses para el fin del año

comercial en Estados Unidos, la situación se ve realmente tirante”,

continuó el análisis.

“En consecuencia, y en un primer análisis, debemos concluir que deberán

suceder una o ambas cuestiones de las que siguen: 1) Cancelación de ventas

y 2) Crecimiento de las exportaciones reales, por encima de la estimación

del USDA y consecuente reducción de la molienda y/o de los stocks finales.

Como sea, esperemos que la demanda siga traccionando como lo viene

haciendo”, concluyó el análisis semanal de Zeni.

