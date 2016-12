250 evacuados y cortes de luz en Pergamino por un fuerte temporal

El fuerte temporal de las últimas horas en el norte de la provincia de

Buenos Aires y sur de Santa Fe generó 250 evacuados en Pergamino, donde hay

cortes de luz en distintas zonas de la ciudad al desbordarse el arroyo.

El intendente de Pergamino, Javier Martinez, confirmó que “hay cerca de 250

personas evacuadas” y que “ha sido muy abundante la lluvia desde las 7 de

la mañana del día de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy”.

“Cayeron unos 220 milímetros y eso genera un anegamiento problemático, no

sólo en el campo sino también en la ciudad, por eso hay evacuados”, dijo el

intendente en declaraciones a la prensa.

Martinez confirmó que hay rutas cortadas, no solo en Pergamino también en

San Nicolás, en Rojas, y en varias partes de esta zona de la provincia.

“Hace tiempo que no se daba de recibir una lluvia como esta”, lamentó el

jefe comunal.

En esa línea, Hernán Ferreyra, bombero de Pergamino, confirmó al canal

Crónica TV que hay cientos de evacuados pertenecientes a los barrios Jorge

Newbery, José Hernández y Belgrano, y que el temporal también provocó

interrupción del tránsito en algunos tramos de la ruta 8.

“El arroyo desbordó y se está trabajando intensamente en los barrios, donde

hay evacuados. Ahora hay una lluvia tenue, pero estamos esperando más agua

que viene de los campos”, describió el bombero.

Asimismo, manifestó que necesitan donaciones, como colchones y elementos de

higiene, entre ellos lavandina.

El Comité de Crisis de la Municipalidad de Pergamino estableció tres

centros de evacuados, y estableció que el pico de la altura del arroyo

puede seguir incrementándose por el agua que se sigue escurriendo de los

campos.

Desde el centro de evacuados José Hernandez dijeron que la gente comenzó a

acercarse desde anoche en busca de un lugar y de una vianda, aunque muchos

“no quieren irse de la casa”.

