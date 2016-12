“Hay empresarios a los que se las ha ido la mano” denunció Lunghi

A la hora de hacer un balance sobre el 2016 expresó que hay cosas que “hay cosas que es increíble lo que han aumentado”. También reconoció que pese a los aumentos salariales a los trabajadores no les alcanza. No obstante confió en que el 2017 será mejor.

El intendente municipal, doctor Miguel Lunghi al hacer un balance del 2016, lo definió como “un año duro, de transición con inflación” y dejó en claro que “hay muchos empresarios a los que se les ha ido la mano, que no han acompañado este proceso de cambio. Esta es una interpretación personal y me hago cargo solito yo de lo que digo”.

Sostuvo que “ hay cosas que es increíble lo que han aumentado, pero bueno el año está terminando mejor, está bajando la inflación, esperemos que todos seamos tolerantes y tratar de poner el hombro para que siga creciendo”.

Admitió que si bien se incrementaron los sueldos, para quienes los pagan es una carga importante, pero para quien lo cobra “no alcanza”.

Reveló que se debe poner el hombro “porque acá nos perjudicamos todos, sino no se perjudica solo el gobierno. Cuando un gobierno anda mal, maneja mal el dinero o hace cosas que no tiene que hacer después tenés el 30% de pobreza. Entonces esperemos que todos los gobiernos se vayan bien, que otro venga a ser mejor no hay problema, pero que se vayan todos bien dejando cada vez mejor el país”.

“Esto es lo que tenemos que pensar los argentinos y seguir esta línea, que cada gobierno que termine haya sido positivo y que hay proyectos de otro partido político que pueden ser mejores, pero cada gobierno que se va deja las cosas peores. Este es uno de los problemas que tienen los argentinos, siempre volvemos a empezar con mayor pobreza, con una mayor desigualdad, con desempleo”, refirió el jefe comunal.

Sobre la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal y el diálogo con la mandataria, explicó que “conversamos de mucho temas, tenemos interés que vuelva el tren. No es que no vaya a volver; dice ella que no hay seguridad. Ahora es todo nacional”.

También dijo que habló sobre el conservatorio de Música “los alumnos están en una casa precaria, es un alquiler. La provincia hizo un proyecto hermoso, pero sale 6 millones de pesos”.

Además conversaron sobre el proyecto de los hospitales oftalmológico y el odontológico.

Por otra parte confirmó que al aprobarse el presupuesto 2017 Tandil se aseguró 90 millones de pesos destinados a infraestructura, aunque esa partida corresponde a fondos afectados y la Provincia busca invertir en obras que la propia provincia define, “los proyectos lo deciden ellos”.

Otro de los temas tratados, fue el pedido de la regionalización del Hospital “hemos atendido 2.900 pacientes de Ayacucho, Lobería, Juárez y Rauch. Buscamos un hospital subzonal. Charlamos bastante de salud. Le pedía regionalizar la provincia, con una buena red de traslado para llegar a conseguir una cama en Capital o La Plata es muy difícil. Se está trabajando sobre la red”.

Por otra parte aseguró que hay problemas con el tema de las especialidades en medicina y sostuvo que se deben fijar prioridades a la hora de lo que se estudiará en las Facultades de Medicina para dar respuesta a esa demanda de especialistas.

