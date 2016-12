Se viene el torneo de Beach Voley en el Hípico

Organizado por la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso y auspiciado por la Dirección de Deportes del Municipio, se desarrollará los días 7 y 8 de enero en el Club Hípico de nuestra ciudad.

MAS DETALLES

Jugadoras: Acceso sin cargo al predio y pileta durante ambos días.

Acompañantes: acceso sin cargo al predio. Pileta costo 15 pesos por día.

INSCRIPCIÓN: categoría femenina mayores (libre) (cancha de 8 x 8 mts.)

La inscripción es vía facebook o celular hasta el jueves 5 de enero a las 12, con el nombre del equipo y de las jugadoras.

Costo: 250 pesos por pareja.

PREMIOS

Medallas para las 3 primeras duplas.

REGLAMENTO:

1 Partidos al mejor de 3 sets (sets de 21 puntos) y tie-break a 15 puntos, ambos a diferencia de 2 puntos.

2 Se permite 1 tiempo por set por equipo.

3 El contacto con la red por un jugador es falta.

4 No se cobra invasión de cancha, salvo que haya contacto físico o interfiera en el juego.

5 Un jugador completa un golpe de ataque usando una acción de dedos con la mano abierta (“finta”) o si usando la punta de los dedos estos no están juntos y rígidos.(No vale el toque de dedos)

6 El pase de arriba al otro campo, debe ser siempre perpendicular a los hombros.

7 No se puede recibir la primer pelota de pase de arriba. se permite defender de pase de arriba siempre que el ataque sea en forma descendente.

8 Las demás reglas corresponden al vóley indoor.

9 Los equipos se dividirán en zonas todos contra todos, para luego realizar los cruces.

CADA EQUIPO JUGARÁ UN MÍNIMO DE 4 PARTIDOS

10 La entrada en calor se realiza fuera de la arena con balones propios. (Traer pelota para entrada en calor)

Comentarios

Comentarios