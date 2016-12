El gobierno chileno se distancia del ministro de Justicia tras declaraciones “inapropiadas”

El Gobierno de Chile marcó distancia con el ministro de Justicia, Jaime

Campos, quién en los dos meses que lleva al frente del cargo protagonizó

diversas controversias a raíz de sus polémicas declaraciones, pero aún no

se mencionó la posibilidad de que sea apartado del cargo.

La más reciente fue conocida ayer, cuando declaró, en referencia al

director de Gendarmería: “sus bolas están las 24 horas sobre mi escritorio,

y yo veo cuando se las corto”.

La ministra vocera del Gobierno, Paula Narváez, dijo a los periodistas que

el ministro la telefoneó para reconocer su error por estas declaraciones.

“El ministro me ha llamado por teléfono para reconocer que esas

declaraciones son totalmente inadecuadas, que van en contra de lo que él

quería expresar”, señaló Narváez.

“Él es consciente de que estos dichos no corresponden, que son

inapropiados, y por supuesto que el Gobierno comparte ese juicio”, indicó.

Ésta es la segunda vez en dos semanas que la ministra se ve obligada a

salir al paso de manifestaciones del ministro Campos para puntualizar que

no representar el sentir del Ejecutivo.

Primero fueron sus dichos acerca de una eventual excarcelación

“humanitaria” de presos recluidos en el penal Punta Peuco condenados por

crímenes de lesa humanidad que padecen enfermedades terminales.

La declaración del titular de Justicia se produce en momentos en que un

grupo de ex agentes de la dictadura militar (1973-1990) condenados por

violaciones a los derechos humanos pedirá hoy perdón en una ceremonia

ecuménica, citó EFE.

Se trata de al menos seis de los 120 reos que cumplen condenas en esta

cárcel, una prisión situada a 40 kilómetros al norte de Santiago,

construida especialmente para recluir a los represores de la dictadura.

Ayer fueron sus declaraciones en contra del director de Gendarmería

(guardia de prisiones), Jaime Rojas Flores, cuando fue abordado por

funcionarios de esa institución para informarle de varias irregularidades

en la institución.

“Sus bolas están las 24 horas sobre el escritorio del ministro, y yo veo

cuando se las corto”, fue la respuesta del ministro Campos.

El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería,

José González, dijo que “es lamentable que una autoridad use ese lenguaje,

una falta de respeto no sólo con nosotros, sino también frente a otras

autoridades”.

La tercera salida “inapropiada” del ministro de Justicia fue la comparación

que hizo entre su antiguo internado estudiantil y un centro del Servicio

Nacional de Menores (Sename) en el que murió Lisette Villa, una niña de

siete años, que aparentemente fue asfixiada por funcionarias de la

institución, cinco de las cuales se encuentran procesadas por esta causa.

Este caso ha generado una gran conmoción social en Chile, donde

recientemente se supo, según un informe oficial, que 865 niños murieron en

los últimos 11 años en centros de internación de menores, donde además se

produjeron numerosos casos de abusos y explotación sexual.

