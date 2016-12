Vidal y Lunghi renovaron compromiso de trabajar en conjunto y resaltaron la importancia de la obra pública

Este jueves la gobernadora María Eugenia Vidal llegó a la ciudad para recorrer, junto con el intendente Miguel Lunghi, obras que se están realizando con los recursos provinciales aportados a través del Fondo de Infraestructura.

Este año el Municipio recibió unos 77 millones de pesos que destinó a distintas obras para la integración social y el desarrollo urbano de los barrios, algunas de las cuales están a punto de culminarse.

Actualmente se avanza con los trabajos de pavimentación de 18 cuadras de las calles Azucena y La Pastora, en el barrio La Movediza, la provisión de agua potable en el barrio La Elena, el ensanche y repavimentación de la avenida Pujol en el tramo comprendido entre la avenida Lunghi y Quintana, la construcción de desagües pluviales sobre la calle Independencia y la ejecución del colector cloacal aliviador centro.

Además se completó la extensión de la red de gas en dos cuadras de María Ignacia Vela y se avanza con los procesos de licitación para desarrollar iniciativas similares en La Blanqueada, Tunitas y Cerro Leones.

En este caso la gobernadora y el intendente supervisaron los trabajos que se están realizando en la avenida Pujol, donde se lleva adelante una obra muy importante para el desarrollo vial y urbano de la ciudad, ya que esa artería es el borde que circunvala a Villa Italia y Villa Galicia y articula con toda la zona al norte del predio del Ejercito.

En conferencia de prensa, la gobernadora Vidal señaló: “estoy muy contenta de estar nuevamente en esta ciudad, que es un orgullo de todos los vecinos de la provincia, además de los tandilenses. Estoy acompañando al intendente que está llevando adelante estas obras con fondos provinciales y mostrando que todo lo que nos comprometimos en las veces anteriores que estuve en Tandil, se puede hacer y estamos a pocos días de completar esta obra”.

“Estamos a menos de 24 horas de la aprobación del presupuesto en la Legislatura de la provincia, y eso va a significar que como llegaron estos recursos para hacer estas obras, sigan llegando fondos para realizar nuevos proyectos”, agregó.

Al ser consultada sobre la restitución del servicio del servicio ferroviario entre Tandil y Constitución, la gobernadora indicó que “estuvimos hablando de eso con el intendente y es una preocupación de todos. No fue fácil tomar la decisión, pero había importantes cuestiones de seguridad para los pasajeros y cuando estemos seguros de que se han resuelto vamos a trabajar para que se vuelva a poner en marcha. No podemos dar plazos, ayer estuve hablando con el Ministro de Transporte de la Nación, son miles de millones de pesos que hay que invertir y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo”.

En cuanto a la inseguridad, Vidal precisó que “es un tema que no tiene soluciones de un día para el otro, pero yo siento que empezamos a recorrer un camino distinto. Llevamos más de 3000 policías apartados porque estaban vinculados a causas de connivencia con el delito, hemos invertido el doble que el año pasado en equipamiento policial, estamos entregando un bono o reconocimiento de fin de año a los policías de calle de la provincia, estamos haciendo lo que hay que hacer, que es la transparencia y el esfuerzo de profesionalizar a las fuerzas de seguridad, la policía y también del sistema penitenciario, que es un tema que nunca se había reformado en democracia y donde también estamos avanzado”.

“Todavía queda mucho por hacer, los vecinos lo saben mejor que nadie, me hubiera gustado poder avanzar mucho más ampliamente en el SAME, quisiera que la provincia tenga un sistema de emergencias muy parecido al que tiene la ciudad y que los vecinos estén tranquilos en todos los lugares de la provincia. Digo esto en un Municipio donde el intendente se ha comprometido mucho con la salud pública y ha dado muestras claras de eso y por supuesto hay que seguir peleando contra las mafias, hay que seguir haciendo obras y hay que seguir trabajando en las áreas sociales. Cuando llegamos había más de 1000 millones de pesos de deuda en áreas de programas sociales, con beneficiarios que no cobraban hacía más de 6 meses el Plan Vida y otros programas y hoy estamos al día. Estamos al día con la comida de los comedores, estamos al día con los medicamentos de los hospitales y ahora hay que seguir mejorando lo que cada vecino de la provincia recibe”, completó.

El intendente Lunghi destacó el trabajo conjunto y la predisposición de la gobernadora

Por su parte el intendente Miguel Lunghi destacó el encuentro que mantuvo con la gobernadora María Eugenia Vidal en su visita a la ciudad y enfatizó “el excelente vínculo de trabajo institucional que hemos podido establecer con la gobernadora y que se ve en todas las obras y proyectos que estamos llevando adelante el Municipio junto a la Provincia, así como en otros que tenemos planificados y que tienen que ver con seguir consolidando la integración y el desarrollo sustentable y ordenado de Tandil”.

Lunghi reseñó que “estoy muy satisfecho por la visita y el trabajo en distintas obras que llevamos adelante. Tuve una muy buena charla con la gobernadora, contándole problemáticas y necesidades de Tandil que requieren el trabajo conjunto con la Provincia, así como presentándole algunos proyectos e iniciativas que nos interesa desarrollar”.

El jefe comunal puntualizó que “la gobernadora ratificó su compromiso por el trabajo conjunto y el apoyo para seguir fortaleciendo a Tandil, que es una de las ciudades emblemas y destacadas de la provincia por su progreso y desarrollo integral como ella mismo lo señaló. Realmente atendió muy bien todos los pedidos y por supuesto manifestó el compromiso de acompañar el crecimiento y las necesidades de Tandil”.

Lunghi detalló que en el transcurso del encuentro previo a la recorrida por las obras sobre avenida Pujol “le comenté la importancia que tiene el servicio ferroviario para Tandil y de la necesidad de reactivar el tren, reafirmándole el pedido por la restauración del servicio por parte de toda la comunidad. Ella me explicó que el objetivo es volver a poner en funcionamiento el servicio hacia nuestra ciudad en condiciones de seguridad como debe ser y que se está trabajando junto al Estado Nacional para ello, ya que Ferrobaires pasó ahora a la órbita de Nación. Si bien no hay plazos me dijo que por supuesto se ocupará del tema y que hay que hacer inversiones millonarias para poner en condiciones todo el sistema”.

Entre los temas de gestión abordados, el intendente explicó que “hablamos también de la importancia que el futuro Centro de Convenciones tiene para Tandil, como un lugar estratégico de eventos científicos, educativos y culturales, y por supuesto brindó el apoyo a esta iniciativa que esperamos poder concretar próximamente”.

“También le conté y le entregué carpetas sobre algunos de los proyectos en materia de salud que estamos trabajando, como el Hospital odontológico y oftalmológico, sobre la necesidad de avanzar en la regionalización de nuestros hospitales y sobre diversos aspectos que tienen que ver con establecer una política de estado en salud pública para toda la provincia”, afirmó.

Lunghi agregó que “también le entregué la carpeta con el proyecto del nuevo edificio para el Conservatorio Provincial de Música, que ya se está trabajando con la Provincia. Hablamos además por supuesto de seguridad, infraestructura y sobre la situación general de los municipios y el Estado Provincial”.

El intendente destacó que “le transmití el reconocimiento por el fondo provincial de infraestructura, que llega de manera directa a los Municipios y que posibilita avances muy importantes para los barrios de Tandil, como todas las obras que estamos desarrollando y que pronto estarán terminadas. La Provincia ha cumplido en este año en tiempo y forma con todos los envíos de fondos comprometidos, con la coparticipación, lo que marca un cambio realmente muy importante y que beneficia a las ciudades y a los ciudadanos”.

Finalmente, Lunghi anticipó que “el fondo de infraestructura también estará en 2017 con el nuevo presupuesto provincial, y en el caso de Tandil estimamos que serán casi 90 millones de pesos con los que podremos continuar haciendo realidad obras fundamentales para la integración y el desarrollo de los barrios y nuestros vecinos”.

