Santamarina campeón del torneo para clase 2002

Finalizó el 2do Torneo Provincial de Fútbol Infantil y Menor “Esperanzas de la Provincia de Buenos Aires” que ha tomado una gran relevancia a pesar de que hace solamente dos temporadas que se ideó y se puso en marcha, conducido por Alberto Arozarena y su organización.

El Nivel Infantil, en esta oportunidad fue para la clase 2004 y terminó el domingo 11 de diciembre habiendo sido campeón El Fortín de Olavarría, Subcampeón Estudiantes de Pehuajó y 3ero compartidos Ferrocarril Sud de Tandil y Embajadores de Olavarría.

Antes debieron pasar por las Zonas clasificatorias disputadas en su gran mayoría días de entre semana, durante más de 5 meses y posteriormente los que llegaron a estas instancias jugaron en Loma Negra de Olavarría, Villa del Parque de Tres Arroyos y en Tandil los Cuartos de Final y en nuestra ciudad las Semis y el Partido Definitorio que en este caso no tenía conjuntos tandilenses.

En clase 2002, el periplo fue el mismo y no es sencillo llegara cuartos de final, pero hay que destacar que esta categoría ya no es infantil sino fútbol menor y esto hace que muchas veces por desacostumbrarse los padres y las familias a ir a las canchas, los chicos se hallen mas solos, pero al tener un evento de jerarquía contribuye al entusiasmo y no solamente los locales sino que vienen de distintos lugares del suelo bonaerenses a acompañar a sus conjuntos.

En clase 2002, la Subsede fue Defensores de Ayacucho y la sede como es costumbre en Esperanzas, la ciudad de Tandil.

Las salutaciones por la organización, por los dormis, por las comidas, por inclusive en su gran mayoría, de los arbitrajes, del comportamiento del público llegaron desde las distintas delegaciones, no solamente de otras ciudades, sino también y esto hay que resaltarlos de instituciones de Tandil.

Santamarina tuvo un pasar muy duro en las finales (después de haber ganado en clasificación su zona), ya que en Cuartos iba perdiendo ante el muy buen conjunto de Colón de Chivilcoy.

Luego jugó ante Independencia y parecía que el aurinegro quedaba eliminado ya que caía con el “Ventarrón” de Gonzales Chaves 3-1 pero alcanzó a empatar 3 a 3.

Después el empate en el interzonal ante Bragado Club, otro gran equipo, le alcanzó para pasar a Semis.

Independiente de Tandil venía de Ayacucho con gran confianza porque había dejado en el camino a fuertes representaciones como el local Defensores, Banfield de Mar del Plata y Juventud de Laprida.

Bragado Club demostró de movida que era un equipo que podía llegar y pasó a Semifinales faltando 2 partidos y Estudiantes de Olavarría le ganó en su Zona a Grupo Universitario y Ferrocarril Sud, ambos de Tandil, con total autoridad y también integró el cuarteto del último día.

En Semis el aurinegro goleó al rojinegro, de Tandil las 2 entidades y luego Estudiantes de Olavarría venció a Bragado en los penales.

El 3er puesto lo definieron en un partidazo Bragado Club e Independiente y se fue para el Nor- Oeste de la Provincia, mientras que Santamarina le ganó bien a Estudiantes de Olavarría que “durmió” en la 1era Etapa y cuando quiso reaccionar fue tarde para lograr el empate y compartir el Título, porque en éstos Torneos no hay penales en las Finales.

RESULTADO DE SEMIS Y FINALES.

Semifinales.

Santamarina – Independiente, ambos de Tandil: 5-1.

Bragado Club – Estudiantes de Olavarría: 2-2. Ganó por penales el “bataraz” de la ciudad del cemento.

3er PUESTO.

Bragado Club – Independiente: 4-3.

FINAL

Santamarina – Estudiantes de Olavarría: 2-1.

