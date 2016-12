Rusia despidió con todos los honores a Andrey Karlov, el embajador asesinado en Ankara

Rusia despidió hoy con todos los honores a su embajador en Turquía, Andrey

Karlov, asesinado el pasado lunes por un policía turco en Ankara, en una

imponente ceremonia de la que participó la élite política rusa encabezada

por el presidente Vladimir Putin y el primer ministro Dmitri Medvédev,

quienes agradecieron la “gran contribución” del diplomático a la política

extranjera rusa.

Temprano, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Putin

depositó un ramo de rosas rojas a los pies del féretro y se sentó entre la

viuda y el hijo del diplomático, con quienes habló mientras sonaba música

fúnebre, informó la agencia de noticias EFE.

El féretro con los restos del diplomático estuvo en todo momento flanqueado

por una guardia de honor, banderas rusas y coronas de flores, según

mostraban imágenes ofrecidas por la televisión rusa.

Putin, que postergó hasta mañana su tradicional rueda de prensa anual (que

debía celebrarse hoy) para asistir a las exequias, no intervino en el

velatorio y se retiró poco antes de su conclusión, para dirigirse a la misa

fúnebre que se celebró poco después en la Catedral de Cristo Salvador de

Moscú, la principal iglesia ortodoxa del país.

Ayer, el presidente concedió a Karlov de manera póstuma el título de “Héroe

de Rusia”, la máxima distinción del país, y calificó el asesinato del

embajador como “una provocación destinada a abortar la normalización de las

relaciones ruso-turcas y torpedear el proceso de paz en Siria”.

Karlov, de 62 años, encabezaba la legación rusa en Ankara desde 2013, y fue

calificado de “profesional del máximo nivel” por el canciller Serguéi

Lavrov, mientras que Medvédev aseguró que el crimen “no quedará impune”.

La Cancillería honró al embajador con una placa en el vestíbulo del

edificio dedicada a los diplomáticos caídos en acto de servicio, en cuya

fachada los moscovitas depositaron numerosos ramos de flores.

El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, que ofició la misa en

memoria del diplomático asesinado, calificó a Karlov de “héroe” y “mártir”

por su trágica muerte y no dudó en afirmar que “pasará a la historia” como

“uno de los pocos” embajadores “que murió en su puesto”.

“Su muerte lo ha inmortalizado”, dijo el patriarca, quien recordó que

Karlov promovió cuando era embajador en Corea del Norte hace diez años la

apertura de una iglesia ortodoxa en Pyongyang.

El primer ministro turco, Binali Yildirim, también acudió hoy en

representación del Gobierno de su país a la embajada rusa en Ankara, donde

firmó en el libro de condolencias.

Karlov fue tiroteado por Mevlüt Mert Altintas, un policía turco de 22 años

de edad, durante la inauguración de una exposición de fotografías y

falleció poco después en un centro médico de Ankara.

Poco después de disparar, Altintas gritó: “No se olviden de Alepo, no se

olviden de Siria”, antes de ser abatido por efectivos de las fuerzas de

seguridad turcas.

Seis de sus familiares, que habían sido arrestados poco después del ataque

por su presunta vinculación con el mismo, fueron liberados hoy por la

policía turca, informó la página web del periódico Hurriyet Daily News.

Un acuerdo directo entre Putin y su par turco, Recep Tayyip Erdogan,

permitió que una delegación de 18 investigadores rusos viajara a Turquía

para esclarecer cómo ocurrió el ataque y quién son sus responsables.

Erdogan afirmó ayer que Altintas era miembro de la red del predicador

exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de terrorismo y de organizar

el golpe de Estado del pasado julio.

