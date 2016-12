Michetti sobre Ganancias: “Todos cometimos errores, pero llegamos a un punto razonable y posible”

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, celebró hoy que se haya

llegado a un punto “razonable” y “posible” en relación a la reforma del

impuesto a las Ganancias, y que se haya logrado hacer “esta parada de

pelota” luego de los “errores” cometidos tanto por el propio oficialismo

como por la oposición.

“Evidentemente tuvimos que hacer esta parada de pelota porque todos

cometimos errores”, aseveró la vicepresidenta y titular del Senado, quien

subrayó que, “en la situación de las cuentas públicas, no se podía tampoco

estirar tanto de la cuerda porque es como lo de la famosa ‘frazada corta’,

que cuando solucionás de un lado, destapás del otro”, con lo cual lo

aprobado ayer por la Cámara alta “es una buena solución”.

De hecho, destacó que, “después de los avatares” atravesados en el

transcurso de la discusión parlamentaria de este tema -que incluyó la

aprobación de un proyecto opositor en Diputados, que luego fue desplazado

por la redacción de una nueva iniciativa tras el reencauzamiento del

debate- se llegó “a una cosa posible y razonable”.

Así lo afirmó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM

Vorterix, en las que valoró que, en el marco del debate, “todos” hayan

tenido “la madurez de ceder un poco y ganar otro poco, y no hacer política

electoralista en un año que necesitaba poner a la Argentina en una

situación más propensa a crecer y a desarrollarse nuevamente”.

“Puede ser que hayamos cometido algún error en el sentido de haber tenido

más diálogo antes de mandar el proyecto a Diputados, y lo mismo pasó por

parte de otros partidos que sacaron un proyecto que no se condecía con el

Presupuesto que una semana antes habían aprobado. Tuvimos que hacer esta

parada de pelota porque todos cometimos errores”, indicó Michetti.

De esta forma, se refirió al camino transitado hasta la aprobación por

parte del Senado, ayer a la tarde, de un nuevo proyecto de reforma del

impuesto a las Ganancias, que hoy será debatido en el recinto de la Cámara

de Diputados para convertirlo en ley.

En este marco, afirmó que se trató de “un año muy duro en términos de

intensidad de laburo”, donde fue necesario “consensuar, dialogar, ponernos

de acuerdo”, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un gobierno “que

no tiene mayoría” y que inició su gestión en el marco de “una situación de

crisis profunda y en una situación de no viento a favor en el que las cosas

se complican más”.

