Más violencia en Congo: 17 muertos en enfrentamientos entre la Policía y cristianos

Al menos 17 personas murieron esta semana en un enfrentamiento entre la

Policía y los seguidores de un fuerte movimiento cristiano en la ciudad de

Lisala, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC),

informaron hoy los medios locales, en medio de una creciente crisis

política a nivel nacional.

En los enfrentamientos del martes pasado murieron tres policías y catorce

militantes del Kimbanguismo, una minoría cristiana dirigida por el líder

espiritual congolés Simon Kimbangu, que tiene alrededor de 10 millones de

seguidores en todo el país africano, es decir, más de un 10% de su

población.

Según informaron medios locales, citados por la agencia de noticias EFE, el

enfrentamiento comenzó cuando el Ministerio Provincial le ordenó a la

Policía que desalojara el lugar de reunión de los fieles.

Casi cuatro mil seguidores de este movimiento, entre ellos mujeres y niños,

estaban viviendo en condiciones deplorables en ese lugar, denunció el

ministro del interior provincial de Mongala, Jean-Pierre Alakani, a la

radio local Okapi, para justificar su decisión de allanar el lugar.

El movimiento Kimbanguismo tiene más de diez millones de seguidores en el

país y, según se desprende de documentos secretos de Estados Unidos

filtrados por la organización Wikileaks, aunque no hay evidencia de una

alianza oficial con el presidente actual Joseph Kabila, éste ha mantenido

una buena relación con algunos de sus líderes.

El sangriento allanamiento contra esta minoría cristiana coincide con una

profunda crisis política a nivel nacional provocada por la decisión del

presidente Kabila de no abandonar el poder, pese a que su mandato

constitucional terminó el lunes pasado.

Hace dos días, al menos 20 personas murieron por la represión gubernamental

de protestas opositoras, la mayoría en Kinshasa, la capital del país.

Desde la noche del lunes, las manifestaciones en las principales ciudades

congoleñas contra Kabila se multiplican y son reprimidas sistemáticamente

por la Policía y los militares, con un saldo de decenas de muertos.

La crisis política se agudizó tras la represión social que desató el

gobierno de Kabila, cuyo mandato venció el lunes pasado ya que la

Constitución le impide volver a presentarse. Sin embargo, el presidente no

dio muestras de querer abandonar el poder, que ostenta desde 2001.

En una entrevista publicada hoy al director de la oficina de la ONU para

los Derechos Humanos en la RDC, el español José María Aranaz, dijo que la

represión aumentó “un 400% este año”, bajo el gobierno de Kabila.

“El 82% de la población -estimada en 67.000 millones de personas- vive por

debajo del umbral de la pobreza -con menos de un dólar y medio al día- y el

índice de desempleo es superior al 60%. Si a esto le suma la frustración

política ante un presidente que se niega abandonar el cargo, el cóctel es

explosivo”, resumió.

En medio de este contexto de frustración política y económica, el gobierno

y la Justicia acordaron postergar las elecciones presidenciales que debían

designar al sucesor de Kabila, un mandatario de 45 años, que pretende

mantenerse en el poder hasta que haya comicios.

Los detractores del presidente congoleño lo acusan de haber orquestado el

aplazamiento de las elecciones y de tratar de cambiar la Constitución para

poder volver a presentarse a la reelección.

