La policia continúa con la búsqueda de una mujer que despareció hace 15 días luego de una entrevista de trabajo

La justicia y la policía mendocina continúan con la búsqueda de una mujer

de 45 años que desapareció el miércoles 7 de diciembre pasado luego de

asistir a una entrevista de trabajo en un complejo de cabañas en la villa

cordillerana de Potrerillos.

Se trata de Viviana Luna, madre de tres hijos, que fue vista por última vez

hace dos semanas cuando salió de una entrevista de trabajo que mantuvo en

un complejo de cabañas ubicada a unos 75 kilómetros al oeste de la capital

provincial.

Uno de los hijos de Luna fue quien la llevó hasta la zona para la

entrevista de trabajo y se marchó, no supo nada más de su madre, luego la

mujer tenía previsto reunirse con una amiga en la zona de Piedras Blancas,

a unos pocos kilómetros de las cabañas, pero nunca llegó al encuentro.

Por otro lado, su otra hija, Yanina Luna descartó alguna situación de

violencia en la familia y decidió no hablar con la prensa hasta no tener

pistas firme sobre la desaparición de su madre.

Unos días después de la desaparición de la mujer personal de búsqueda de

personas de la policía mendocina rastrilló la zona para dar con el paradero

de la mujer que hasta el momento no arrojó resultados positivos, en tanto

continúa la búsqueda bajo las órdenes de la fiscal que investiga la

desaparición, Claudia Ríos.

En caso de contar con alguna información, se solicita comunicarse al (0261)

4497707 o al 911.

