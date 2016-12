Ferro realizó su asamblea y tiene nuevas autoridades

Sebastián Salituri es el nuevo presidente del Club Ferrocarril Sud, sucediendo a Ezequiel Lester. En una emotiva asamblea, además de asumir la nueva gestión, se repasaron los logros del último ejercicio.

El miércoles, el Club Ferrocarril Sud realizó su asamblea anual ordinaria en salón Cervantes Salinas de su sede social.

Allí, además de ponerse a consideración la memoria y balance del ejercicio finalizado, se eligieron las nuevas autoridades de la entidad tricolor.

En primer término, se definió el valor de las cuotas sociales para el 2017, aceptándose entre la importante cantidad de socios presentes que la suba se realice escalonada en dos partes, una en enero y otra en junio.

Luego, se repasó la memoria correspondiente al ejercicio, detallando todas las obras y logros conseguidos. Se pusieron en valor, entre muchos otros ítems, varios homenajes, la reapertura de la biblioteca en su edificio histórico, la iluminación del predio auxiliar, el comienzo de las obras del polideportivo y una extensa lista de conquistas deportivas en varias disciplinas.

Después, se hizo el balance económico, con el repaso de los estados contables a cargo del contador Fortunato Vicente Lemma.

Antes de dar paso a la elección y asunción de las nuevas autoridades, tomaron la palabra algunos representantes de la gestión saliente.

Germán Vulcano, quien deja el cargo de tesorero, agradeció a todos los socios, poniendo en relieve haber conseguido la personería jurídica de la institución y auguró la creación de nuevas subcomisiones cuando, dentro de poco tiempo, se comience a utilizar el playón deportivo con nuevas disciplinas.

Por su parte, Ezequiel Lester, presidente tricolor hasta el momento, comenzó rescatando esta posibilidad de poder realizar una vez más una asamblea con los socios después de las circunstancias por las que pasó Ferro. “Son muchas obras y los actos que se han realizado, estamos orgullosos de nuestro club y comunicarlo fue una forma de decir que estamos vivos y presentes. Pero me quiero detener en una obra que fue silenciosa y no la pudimos comunicar, la primera de nuestra gestión, las cloacas de nuestro estadio. Esa obra marca la dignidad, resume la intención de lo que veníamos a recuperar”, dijo Lester.

“Algo más que tiene que ver con la dignidad es nuestro certificado de vigencia ante personería jurídica. Claramente, en los enfrentamientos que quedaron en el pasado como lo demuestra esta asamblea, discutíamos sobre un club que no tenía vida. Fue un trámite muy largo y hoy podemos decir hoy somos un club reconocido, lo que nos permite gestionar subsidios en todos los niveles de gobierno”, agregó el ahora expresidente. Después se dedicó a los agradecimientos, mencionando lo orgulloso que se siente como parte de este proyecto, y celebró la alternancia en la gestión.

Así, se dio paso la lectura de la única lista que se presentó para la sucesión y, tras la aprobación de los socios, Sebastián Salituri se hizo cargo de la presidencia de Ferrocarril Sud. En su discurso, con mucha humildad prometió honestidad y seriedad, para repasar algunas de las obras de la comisión anterior, de la cual fue vicepresidente. También procuró inculcar la pertenencia en los más chicos y sumar socios. Valorando el trabajo en equipo, mencionó que “la idea es mantener lo que se hizo bien, intentar hacer cosas nuevas dentro de la idea que nosotros tenemos. Hacerlo de a poco, hacerlo bien y que perdure.

La nueva comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Sebastián Salituri

Vicepresidente Primero: Hector Martens

Vicepresidente Segundo: Adrián Lavayen

Secretaria: Viviana Grenci

Prosecretario: Manuel Martens

Tesorero: Ariel Salvi

Protesorero: Rodolfo Machado

Vocales Titulares

Rosana Sosa

Ignacio Cuesta

Sergio Ventos

Ezequiel Lester

Germán Vulcano

Santiago Girado

Ruben Zeme

Vocales Suplentes

Diego Cora

Reynaldo Salituri

Teresa Caprile

María Salceda

Carlos García

Cesar Magnano

Revisores de cuentas titulares

Alberto Pisani

Jorge Salinas

Carlos Domenez

Revisores de Cuentas suplentes

Horacio Merigone

Néstor Labala

Ramón Etchegoyen

