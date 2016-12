Continúan las negociaciones para destrabar el conflicto por los becarios del Conicet

Becarios que no ingresaron a planta del Conicet y representantes del

organismo científico mantenían este mediodía una reunión para destrabar el

conflicto que se originó por la no incorporación a la carrera de 489

investigadores que venían trabajando dentro de la estructura, lo que derivó

en la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt) en la Ciudad de

Buenos Aires y manifestaciones en varias localidades del país.

“Estamos aguardando la nueva propuesta. Ayer nos ofrecieron verbalmente que

se podía incorporar a unos 343 trabajadores hasta abril y que después

debían ser absorbidos por universidades y organismos descentralizados donde

trabajan, pero esto fue rechazado por la asamblea”, indicó a Télam Lucila

D’Urso, becaria del Conicet e integrante de la agrupación Jóvenes

Científicos Precarizados, una de las organizaciones que sostiene la toma

del Mincyt desde el lunes.

Fuentes del Conicet confirmaron la reunión en curso, que se desarrolla en

el mismo edificio, y adelantaron que concluiría por la tarde.

D’Urso sostuvo que “el rechazo fue por varias causas, primero porque no

contempla a todos los trabajadores y después porque no hay garantías de que

las universidades y los centros de investigación puedan hacerse cargo luego

de los compañeros porque ellos tampoco tienen presupuesto”.

La joven científica señaló que “el reclamo se federalizó”: “Sabemos que hay

marchas, festivales y hasta tomas de los centros regionales del Conicet en

ciudades de todo el país como La Plata, Rosario, Tandil, Mar del Plata,

Bariloche, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta”.

“Lo que sentimos al enterarnos de todas las medidas de fuerza que se van

tomando en todo el país es que hoy se terminó de cristalizar la fuerza que

tiene esta lucha, que no parará hasta que logremos que se tomen a los

trabajadores que quedaron afuera por el recorte presupuestario”.

