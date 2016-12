Cientos de hinchas de Boca aguardan el ingreso de Tevez y su pareja en el Registro Civil de San Isidro

Cientos de hinchas de Boca identificados con los colores azul y amarillo

esperan en el ingreso del Registro Civil de San Isidro donde contraerá

matrimonio el ídolo Carlos Tevez y su pareja Vanesa Mansilla, en una boda

muy particular que comenzará hoy y se extenderá durante cuatro días en la

ciudad uruguaya de Carmelo.

En ese contexto, los hinchas “Xeneizes” se apostaron desde muy temprano el

los accesos al Registro Civil ubicado en la calle Moreno al 300 (entre las

avenidas Márquez y Centenario) donde el “Apache” contraerá enlace con su

pareja de toda la vida, desde hace 15 años, la madre de sus tres hijos

Florencia (9), Katie (6) y Lito (2).

En tanto, los primeros en llegar al lugar fueron el zaguero boquense

Fernando Tobio, además de compañero amigo personal de Tevez, también el ex

delantero “Xeneize” Marcelo “Chelo” Delgado, con quien formó dupla de

ataque en la brillante obtención de la Copa Libertadores de 2004, también

el empresario futbolístico Guillermo Coppola y el del calzado Ricky

Sarkany.

El ídolo boquense definirá en la próxima semana si continúa o no en el

club, ya que tiene una oferta casi irresistible en lo económico del fútbol

de China y lo más probable es que emigre a Asia.

