Carta de lectores

Quería hacer presente este agradecimiento a toda la gente que se encontraba en el episodio de persecución policial que ocurrió el día 03/12/2016 en la esquina de Marconi y Moreno de esta ciudad.

Ya que sin la ayuda de ellos hoy mis heridas serían más graves, hoy solo me quedan algunos magullones y un dedo de la mano sin sensibilidad.

Estas personas es como si en ese instante de locura generalizada en el que no se podía esbozar una razón, hubiesen detenido el tiempo, enfrentando verbalmente a todos los policías que allí se encontraban e inclusive filmando con un teléfono celular, que fue lo que definitivamente hizo que dejaran de maltratarme.

No recuerdo haber visto claramente a la mayoría de estas personas, tanto policías como defensores ya que me taparon la cara con mi propia remera imposibilitando así que los viera, pero sí recuerdo el momento en que una de las oficiales dijo: !Paren que nos están filmando !

Mi agradecimiento va directo a ellos mis defensores, las personas que no se quedaron calladas y al hecho de que ellos hicieran que me de cuenta de las herramientas que tenemos cuando le sucede algo similar a cualquiera.

(Levantar la voz, una mirada directa al agresor o agresores, acompañada de la advertencia verbal de que va a ser o van a ser denunciados, hacer de que más personas observen el episodio, cualquier medio tecnológico que tengamos a la mano etc…).

En fin saber de que tenemos el derecho y la facultad de exigir que se actúe correctamente en todo ámbito.

Aunque ello sea la causa o consecuencia de lo que aquí describo.

(Derechos + facultad aplicados)=Deber Moral GRACIAS.

ATAHUALPA COPAITICH – DNI 24.844.742

