Protesta de becarios e investigadores de CONICET en Tandil

En el marco de una movilización nacional, Investigadorxs y becarixs del CONICET llevaron adelante una protesta por el centro de la ciudad.

Durante la actividad, se manifestaron las principales dificultades que está sufriendo el organismo como consecuencia del ajuste presupuestario en el área de Ciencia y tecnología llevado a cabo por el gobierno, siendo el más alarmante el recorte brutal del ingreso a la Carrera del Investigador Científico, que de los 943 nuevos investigadores que se incorporaron en 2016, en 2017 pasará a tener sólo 385 nuevas incorporaciones, lo que implica una reducción del 60% respecto del año anterior. Este hecho, sumado al recorte del 25% en nuevas becas y al reciente criterio que no permite a los grupos de investigación acceder a más de una línea de financiamiento en simultáneo son claras muestras del avasallamiento del sistema científico nacional.

Como tantas otras veces en la historia, el Estado Argentino recorta y ajusta al sector científico, esta vez, con el agravante de ir en contra del Plan Estratégico Argentina Innovadora 2020, elaborado y discutido por la gran mayoría de la comunidad científica hace sólo 3 años, e impulsado por los mismos funcionarios que hoy justifican y avalan el ajuste.

Las y los científicos no queremos una nueva fuga de cerebros, queremos trabajar en nuestro país, lo cual era una posibilidad real hasta hace muy poco tiempo. No podemos dejar que nos vuelvan a quitar ese derecho.

